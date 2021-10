Rostock

Letzter Schultag vor den Herbstferien. Vor dem Rostocker Lehrer Tilmann Fröhlich (40) liegen zehn freie Tage und eine unerfreuliche Gewissheit: Nicht wenige Schüler dürften mit flauem Gefühl im Bauch an das Ende der Ferien denken. Nicht, weil sie seinen Unterricht nicht mögen würden, erklärt der Musik- und Sozialkundelehrer, der an einer Rostocker Privatschule arbeitet. Sondern weil dann alle wieder für zwei Wochen Masken tragen müssen, sieben Stunden am Tag. „Die Schülerinnen und Schüler leiden unsäglich darunter“, sagt Lehrer Fröhlich.

Bis Mitte September galt an Rostocker Schulen die Maskenpflicht. Deren Wegfall sei eine riesige Erleichterung gewesen. „Manche Schüler habe ich danach zum ersten Mal richtig gesehen“, erklärt der 40-Jährige. Das tägliche Miteinander sei durch die Maske vor dem Gesicht extrem reduziert.

Gerade die Grundschüler seien darauf angewiesen, die Mimik der Lehrerinnen und Lehrer deuten zu können. Und sich selbst auf diese Weise ausdrücken zu können. „Mit größeren Schülern ist es nicht mehr möglich, einen Witz zu machen“, sagt Fröhlich, der von Klasse 1 bis 12 unterrichtet. Das Klima in der Schule sei deutlich rauer geworden. Den Namen seiner Schule möchte er nicht veröffentlicht sehen, weil er sich als Privatmensch äußere.

Lehrer-Mehrheit gegen Maskenpflicht

Im Sommer hatte er noch Verständnis für das Masketragen. „Das habe ich gut verstanden“, erklärt der Pädagoge. Die nächste Welle kündigte sich an, Risikogebiete wurden festgelegt, die Infektionszahlen waren hoch. Aber jetzt sei die Situation längst nicht mehr so angespannt. Die Mehrheit der Lehrer hielten die Maskenpflicht nach den Ferien für überflüssig, nur eine Minderheit sei dafür.

Fröhlich wüsste nicht, was er seinen Schüler sagen sollte, wenn die ihn fragten, wen sie mit der Maske eigentlich schützen. Sie selbst erkranken seltener, ihre Eltern und Großeltern seien in der Regel geimpft. Die größte Gruppe, für die Kinder in der Schule Maske tragen müssten, seien Impfverweigerer und -verzögerer. „Das ist ungerecht“, meint Fröhlich.

Weil er das nicht weiter hinnehmen wollte, schrieb er einen Brief mit seinen Beschwerden an Bildungsministerin Bettina Martin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (beide SPD). Er wünscht sich, dass alle Lehrer, die das so sehen, das Gleiche tun und die zuständigen Politiker mit Protestschreiben überhäuft werden. Mit einer Antwort rechnet er nicht. Interessieren würde ihn allerdings, warum die Landesregierung noch keine Studie durchgeführt hat, welchen Einfluss das Masketragen im Unterricht auf das Infektionsgeschehen hat.

Nur wenige Atteste

Dass Eltern für ihre Kinder fadenscheinige Atteste besorgen, um sie von der Maskenpflicht zu befreien, komme an seiner Schule nicht vor, so weit er wisse. Oder dass Schüler mit Dauerkrankmeldungen aus dem Unterricht genommen werden. Andere Schulen bestätigen das: „Wir haben nicht mehr krankgeschriebene Schüler als sonst“, sagt Schulleiter Bert Schröder vom Rostocker Erasmus-Gymnasium.

Zurzeit gebe es allerdings mehr jahreszeittypische Erkältungskrankheiten. „Vier bis fünf“ Atteste von Schülern auf Maskenbefreiung gebe es an seiner Schule, schätzt Schröder. Dabei lägen in allen Fällen tatsächliche medizinische Gründe vor, zum Beispiel Asthmaerkrankungen.

Der vergleichsweise strikte Kurs der Schweriner Landesregierung bei der Maskenpflicht findet auch in Elternkreisen Unterstützer. „Wir sollten alles so lassen, wie es ist“, sagt Frank Rohde, Vorsitzender des Kreiselternrats im Landkreis Rostock. Ob sich Kinder tatsächlich seltener anstecken, sei unter Wissenschaftlern längst nicht ausgemacht, die Maske diene auch dem Selbstschutz der Schüler. Das sähen auch viele Eltern so. Allenfalls ein Absetzen der Maske im Unterricht könnte sich Rohde vorstellen.

Von Gerald Kleine Wördemann