Rostocker Mediengestalter plant „Strandkorbkino“ mit Visions-Arts

Rostock

Viele Veranstaltungen in Mecklenburg-Vorpommern wären technisch und organisatorisch nicht so umgesetzt, wie es in anderen Bundesländern bereits Standard sei, beklagt David Ide (44). Um das zu ändern, gründete der Rostocker Mediengestalter und Veranstaltungstechniker 2015 die Media-Agentur Visions-Arts.

Seither ist er als Videotechniker, Kameramann und Lichttechniker unterwegs, betreut unter anderem Schiffstaufen, Messen und Kongresse, Sportereignisse oder die NDR-Sommertour. In Planung: ein eigener LED-Trailer. Mit dem will David Ide neue Projekte umsetzen – unter anderem ein „ Strandkorbkino“.

Von Thomas Luczak