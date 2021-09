Rostock

Liza Becker ist Mutter von zwei Kindern. Die Gefühle und unterschiedlichsten Emotionen nach einer Schwangerschaft und mit einem Baby kennt sie daher nur zu gut. „Viele Frauen haben lange damit zu tun. Aber sie dürfen nicht sagen, dass es anstrengend oder belastend ist und nicht traurig sein“, sagt die 30-Jährige. Dabei sind all diese Gefühle normal und erlaubt. Um Frauen nach der Entbindung seelisch und körperlich zu unterstützen, hat sich die examinierte Kranken- und Gesundheitspflegerin vor Kurzem selbstständig gemacht.

„Ich möchte Frauen da abholen, wo sie gerade mit ihren Gefühlen stehen“, sagt die Rostockerin. Unterstützen heißt für sie aber nicht nur seelischer Beistand für die Mütter, sondern auch, körperlich für sie da zu sein: „Ich tue all das, was die Frauen brauchen und sich wünschen.“ Dazu gehört für sie auch, sich um Geschwister zu kümmern, eine gesunde Mahlzeit zu kochen, einkaufen und aufräumen oder mit dem Neugeborenen spazieren zu gehen. Was sie besonders stört: „Ich habe schon häufig erlebt, dass vermeintliches Fachpersonal einen Rat gibt, der nichts mit Wissenschaft zu tun hat, sondern einfach eine Meinung ist.“

Liza Becker (30) hat sich als Mütterpflegerin selbstständig gemacht. Die Mama im Wochenbett steht zwar in ihrem Fokus, sie kümmert sich aber auch um Geschwister und den Haushalt. Quelle: Foto: Stefanie Adomeit

Mütterpflege ist kein Luxus

Daher beschäftigt sie sich intensiv mit wissenschaftlichen Studien. „So ist zum Beispiel belegt, dass Mütter mit einer Frau an ihrer Seite weniger Kaiserschnitte haben, weniger Schmerzmittel nehmen und zufriedener sind“, sagt sie. Das wäre kein Hokuspokus oder ein Luxusproblem, sondern sei sogar belegt. Liza Becker betont allerdings, dass sie keine Hebamme ersetzen möchte, sondern das gesamte Familiensystem im Blick hat mit dem Fokus auf die Mutter. „In unseren Nachbarländern, wie der Schweiz oder den Niederlanden, ist so eine Begleitung bereits gang und gäbe“, sagt die junge Mutter.

Sie bedauert, dass viele Frauen in ihrer Mutterrolle verängstigt und verunsichert werden. „Dabei ist es etwas Einzigartiges und Besonderes, ein Baby zu bekommen“, sagt Liza Becker. Sie sehe sich als Hüterin der Familie und möchte die junge Mutter so gut wie möglich entlasten. „Gerade die erste Zeit ist doch eine magische und wunderschöne Zeit, die gut in Erinnerung behalten werden soll.“

Immer mehr Familien vereinsamen

Ein großes Problem sei die Vereinsamung der Familien. „In der Menschheitsgeschichte gab es immer einen Clan, der zusammenlebte. Die Familie braucht ein Dorf“, sagt Liza Becker. All das gibt es heute nicht mehr. Familienangehörige seien oft weit weg. Das Alleinsein ist zu einem Problem geworden. Daher findet die Krankenpflegerin es umso wichtiger, für Familien da zu sein.

Als Jugendliche musste sie den frühen Tod ihres Stiefpapas miterleben. Er starb mit gerade mal Mitte 30 an Krebs. Das habe Liza Becker nachhaltig geprägt. Dieses Erlebnis ließ sie zu dem Entschluss kommen, dass es gerade in schwierigen Zeiten viel mehr sensible und zugewandte Menschen braucht. So ein Mensch möchte sie für Familien sein.

Nach ihrer Ausbildung in den Schweriner Helios Kliniken hat sie in der Intensivmedizin gearbeitet. Hier hat sie sich wohlgefühlt. „Das ist körperlich und psychologisch sehr herausfordernd. Hat mir aber sehr gutgetan“, sagt sie. Derzeit studiert sie noch neben Job und Familie Berufspädagogik für Gesundheitsfachkunde in Neubrandenburg.

Kassenleistung bis sechs Tage nach der Geburt

Ist die reine Geburtsbegleitung eine private Leistung, so steht den Frauen sechs Tage nach der Entbindung eine Unterstützung bei voller Kostenübernahme zu. Oftmals muss auch differenziert geguckt werden, je nach Gesundheitszustand der Frau. Bei Mehrlingsgeburten, depressiven Verstimmungen oder einem Kaiserschnitt gibt es je nach Krankenkasse weitere Leistungen. „Ich helfe natürlich bei Anträgen und Telefonaten. Ich möchte die Frauen ja entlasten“, sagt Liza Becker. Die Anträge könnten bereits in der Schwangerschaft gestellt werden.

Kontakt und weitere Infos unter www.familiengesundheit-rostock.de.

Von Stefanie Adomeit