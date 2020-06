Rostocker Musikfilm gewinnt bei Filmfest in New York

Rostock/New York

Es ist wohl sein persönlichstes Werk. Und nun auch sein erfolgreichstes. Der Musikfilm „Homo Deus – Slave To The Rhythm Of Medicine“ des bekannten Rostocker Musikers, Produzenten und Dozenten Wolfgang Schmiedt hat den New Yorker Filmpreis gewonnen. Mit dem Film verarbeitet der 61-Jährige, der in Rostock und über MV hinaus mit dem Björk-Projekt, den Montagsbalkonen, der Rockoper „Tommy“ oder der Reformationsoper „Ritter, Tod und Teufel“ bekannt wurde, seine eigene Prostatakrebserkrankung und Behandlung.

„Ich dachte, ich laufe eher so am Rande mit!“

Die musikalische Doku nimmt die Geräusche der Medizinwelt von MRT bis Zahnarztbohrer als erste Tonspur für eine musikalische Auseinandersetzung mit dem Medizin-Alltag auf und legt darüber Musik und Tanz. Der Jazzgitarrist sagt zu der Auszeichnung: „Ich hatte gar nicht damit gerechnet. Aber heute ploppte das plötzlich auf. Ich dachte, dass ich da eher so am Rande mitlaufe. Ich möchte aber auch nicht überhöhen, dass ich während der Erkrankung gequält in der Ecke lag und nur noch in diesem Film einen Ausweg gesehen habe. Ich fand’s eher unterhaltsam diese ganzen Geräusche. Ich war damals noch im Morgengrauen im Halbschlaf im MRT und dachte spontan, das ist ja der Wahnsinn, diese Geräuschwelt – völlig irreal.“

Während der Krebsbehandlung hat Schmiedt die Aufnahmen auch als Ablenkung genutzt. „Da konnte ich die Zeit des Wartens auch gestalten. Das war ganz schön.“

Filmförderung: Kein richtiger Filmemacher

Ob mit diesem Preis finanzielle Mittel verbunden sind, weiß er gar nicht. Aber er sagt: „Ich würde das Projekt gern als Trilogie anlegen. Ich möchte etwas Ähnliches mit der Uni Rostock über Atem machen. Und dann zum Abschluss etwas über das Herz. Mit diesem Preis wird die Finanzierung einer Fortsetzung natürlich einfacher. Damit wäre dieser Preis eine Art geldwerter Vorteil“, sagt Schmiedt.

Als er bei der Filmförderung in MV wegen einer Fortführung angefragt hatte, bekam er zu hören, dass er ja gar kein richtiger Filmemacher sei. Dieses Argument sollte nun vom Tisch sein. Für den Filmpreis im kanadischen Toronto geht Schmiedt nun als Favorit ins Rennen.

Von Michael Meyer