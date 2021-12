Der Tod von „Hartz und herzlich“-Rostocker Andreas Kowalski erschütterte Fans der Sendung. Zuletzt lebte Kowalski im Pflegeheim und wurde außerhalb der Sendung im Blockmacherring kaum gesehen. Die Anwohner in Groß Klein berichten über gemischte Gefühle.

Jessika Küster (23) ist gerade wieder im Blockmacherring eingezogen und kannte Kowalski nur aus dem Fernsehen. In diesem Aufgang hat Andreas Kowalski am Blockmacherring gewohnt. Hier erinnert nichts mehr an ihn. Er ist schon vor einiger Zeit ins Pflegeheim gezogen. Quelle: Juliane Schultz