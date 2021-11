Rostock

Ein Feuerwerk an Live-Musik und Schauspiel: Die OZ-Weihnachtsgala in der HMT zeigt am kommenden Sonnabend, dem 4. Dezember, die große Bandbreite an Instrumenten, Gesang und Theater, die die Hochschule zu bieten hat. Die zwei Benefizkonzerte zugunsten der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ finden erstmals unter 2G-plus-Bedingungen statt.

Zunächst war für die Gala 2G (geimpft und genesen) geplant – mit vollem Saal. Die jüngsten Corona-Bestimmungen lassen das aber nicht länger zu, sodass nun beide Konzerte unter 2G plus mit 50 Prozent Auslastung – also jeweils 220 Gästen – stattfinden.

Gala unter 2G plus: Geimpft oder genesen – plus getestet

Dabei gelten folgende Regeln: Die Besucher müssen geimpft oder genesen und außerdem getestet sein. Dazu werden die Gäste gebeten, einen Antigen-Schnelltest durchführen zu lassen, denn die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit einem gültigen Zertifikat möglich. Selbsttests von zu Hause sind nicht erlaubt. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, werden alle Gäste platziert. Diese Plätze können von den gekauften abweichen.

Das Konzert ist bereits ausverkauft. Für viele Menschen aus Rostock und dem Umland zählt dieser Termin im Dezember zum alljährlichen Vorweihnachtsritual. „Zahlreiche Menschen sind über die Jahre zu Stammgästen geworden, weil diese Gala einfach eine besondere Stimmung hat und die Menschen sie nutzen, um schön auszugehen und in festliche Stimmung zu kommen“, sagt Angelika Thönes, Sprecherin der HMT.

Abwechslungsreiches Repertoire – mit Pop im Programm

Rund 50 Musiker und Schauspieler wirken bei dem Konzert mit. Schlagzeug, Posaunen, Streicher, Bläser, Klavier, Harfe, Gesang und Theater – die Bandbreite ist groß und das Programm abwechslungsreich. Es gibt auch einen Pop-Block im Repertoire.

Unter den Musikern sind dieses Mal die Master-Studentinnen Anna Furmanowicz (30) und Lucja Jashula (24). Ihr Professor hat sie als Bratschen-Duo vorgeschlagen. Sie werden drei Stücke spielen – davon zwei Preludien von Johann Sebastian Bach sowie eine Arie eines Bach-Sohnes. Masterstudentin Anna Furmanowicz freut sich sehr auf den Live-Auftritt: „Ich war vor Jahren schon mal dabei, es ist dort einfach eine tolle, feierliche Stimmung und lockere Atmosphäre ohne Druck. Ein schönes Erlebnis“, sagt sie. Ihre polnische Duett-Partnerin Lucja fügt hinzu: „Das Publikum ist so engagiert bei dieser Veranstaltung.“

Mehr Freude und Dankbarkeit bei Live-Konzerten

Die beiden Bratschistinnen fiebern den Auftritten bereits entgegen. Die Stimmung bei Live-Auftritten sei in diesem Jahr besonders. Durch die Lockdowns spüren die Musiker noch mehr Freude und Dankbarkeit von den Zuschauern. „Viele sind froh, dass wieder mehr stattfindet und man zusammenkommt. Live zu spielen ist einfach was anderes, eine Freude für alle Musiker“, sagt Anna Furmanowicz, die nach ihrem Geigenstudium auf die Bratsche wechselte und nun den Master in dem Studiengang ablegt. 2020 gab es statt der Live-Weihnachtsgala einen Livestream, bei dem die Zuschauer den Auftritt der Studierenden sehen und hören konnten.

Seit 2003 veranstalten die OSTSEE-ZEITUNG und die Hochschule für Musik und Theater gemeinsam das Benefizkonzert. Am 4. Dezember finden die beiden Konzerte um 15 und um 19.30 Uhr in der HMT (Beim St.-Katharinenstift 8) statt. Die Erlöse kommen der diesjährigen OZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ zugute. Vertreter des Vereins „Die Arche“ werden sich und ihre Arbeit für Kinder und Jugendliche in Not bei der Gala vorstellen.

Von Virginie Wolfram