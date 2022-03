Rostocker Pflegedienst sammelt Friedenspost für Ukrainer 

Rostock

Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine schürt Angst, Verzweiflung und Betroffenheit. Julian Sturm-Schneider, Gründer der Beratungsagentur „Ostsee-Intensivpflege“, erzählt: „Die Situation erinnert mich an Erzählungen meiner Omi, die in Dierkow 1944 im Keller saß und hörte, wie die Bomben auf Rostock fielen.“ Der Rostocker möchte etwas Gutes tun und eine Friedenspost als Zeichen der Hoffnung, Solidarität und Willkommenskultur etablieren.

Von der Idee zum Tatendrang

„Auf die Idee haben mich meine Kinder gebracht, als sie auf dem Kinderkanal die Kriegsnachrichten gesehen haben“, erzählt der 33-Jährige über seine Drei- und Fünfjährigen. „Unsere beiden Kleinen haben dann spontan Spielzeug geholt, welches sie den Kindern in der Ukraine schenken wollen.“

Friedenspost als hoffnungsvolles Leuchtfeuer

„Ziel ist es, dass einige Familien in der Ukraine ein kleines Leuchtfeuer sehen. Etwas, womit sie ihre Kinder in den Notunterkünften, Bunkern und Kellern ablenken können“, sagt Julian Sturm-Schneider. Er hofft auf rege Beteiligung vieler Kitas und Schulen an dem Friedensprojekt. „Wir als Eltern und junge Generation sollten uns bewusst machen, wie wertvoll Demokratie ist und in welch einem Wohlstand wir leben.“

Der Ausgestaltung der Friedenspost seien keine Grenzen gesetzt, so Sturm-Schneider. Es können Wunder- oder Überraschungstüten sein, Briefe, Postkarten, Bilder oder auch Poster. Alles, was in einen Umschlag passt und Trost und Hoffnung spendet, sei erlaubt. Die Post aus Rostock soll Notunterkünfte, Kindergärten, Schutzräume oder auch Bunker erreichen und so ein kleines Licht der Hoffnung aus Deutschland für die Geflüchteten sein.

Der Weg der Friedenspost

Wer eine Friedenspost für geflüchtete Ukrainer verfassen möchte, kann diese an den Pflegedienst „Nurse Club“ von Julian Sturm-Schneider in der Badstüber Straße 6 in 18055 Rostock schicken. Auf der Facebook-Seite des „Nurse Club“-Pflegedienstes schreibt das Team zur Aktion: „Wir arbeiten seit Jahren mit Pflegekräften aus der Ukraine und sie möchten bald mit diesen Briefen und Hilfspaketen in ihre Heimat.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Post wird von ukrainischen und polnischen Pflegekräften mitgenommen und von Polen aus wird versucht, diese in die Ukraine zu schicken“, so Sturm-Schneider. Auch eine Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen zieht er für die Friedenspost in Betracht.

Von cab