Rostock/Hamburg

Nach dem überraschenden Ausstieg von Charly Hübner, der mehr als zehn Jahre den Kommissar Alexander Bukow verkörpert hat, haben Anfang Juni die Dreharbeiten der ersten Episode ohne den Publikumsliebling stattgefunden. „Im gerade abgedrehten, neusten Fall ermittelt Katrin König zunächst allein mit ihren Teamkollegen und stellt sich die Frage: wie geht es zukünftig weiter auf dem Revier?!“, verrät Daniela Mussgiller, Redakteurin des „Polizeiruf 110“.

Das fragen sich auch die Fans. Viele äußerten sich im Mai traurig über den Ausstieg des Schauspielers. Wer zukünftig an der Seite von Katrin König ermitteln wird, verrät der Norddeutsche Rundfunk noch nicht. Die Redaktion versichert jedoch: „Wir bleiben dem Rostocker Polizeiruf 110 treu. Er bleibt spannend, intensiv und wild.“

Serienausstieg noch geheim

Auch wie Bukow genau die Serie verlassen wird, werde noch nicht bekannt gegeben, das Sehvergnügen solle bis zur letzten Minute bleiben. „Bis Anfang 2022 werden sich die Zuschauer gedulden müssen, dann wird die Folge im Ersten ausgestrahlt“, so Daniela Mussgiller. Den Serientod wird er aber wohl nicht sterben müssen, wie eine Mitteilung des NDR zur neuen Folge vermuten lässt. „Henning Röder sucht eine Nachfolge für die durch Kommissar Bukows Weggang vakant gewordene Stelle der Teamleitung und bietet Katrin König den Job an.“

Die letzte Folge mit Hübner als Kommissar Bukow mit dem Titel „Keiner von uns“ wird im kommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt.

Episode behandelt Doppelmord

Die ersten Folgen ohne Charly Hübner wurden in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie in und um Hamburg gedreht. Die Episode trägt den Arbeitstitel „Seine Familie kann man sich nicht aussuchen“ und thematisiert den Mord an einer alleinerziehenden Mutter und ihrem Sohn. Beide werden in ihrem Einfamilienhaus tot aufgefunden. Sie wurde mit mehreren Stichen ermordet; ihr vom Hals abwärts gelähmter Sohn starb an einem Schlaganfall, weil niemand mehr seine Infusion wechseln konnte.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

TV-Kommissarin Katrin König ermittelt gemeinsam mit ihren Rostocker Teamkollegen Hennig Röder (Uwe Preuss), Anton Pöschel (Andreas Guenther) und Volker Thiesler (Josef Heynert). König soll bestimmte Nachforschungen auf Anweisungen von „oben“ stoppen, handelt jedoch gegen die explizite Anweisung von Hennig Röder, der im Team ihr Vorgesetzter ist.

Von Katharina Ahlers