Seit 13 Jahren vertritt Prof. Dr. Karl-Heinz Brillowski als „Chefangler“ des Landes die Interessen der Petrijünger. Bereits bei den Kindern will er die Liebe zur Natur wecken. Als Auszeichnung erhielt er nun das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Bundesverdienstkreuz für Karl-Heinz Brillowski: „Wir müssen das schützen, was wir nutzen!“

Präsident des Landeranglerverbandes geehrt - Bundesverdienstkreuz für Karl-Heinz Brillowski: „Wir müssen das schützen, was wir nutzen!“

Präsident des Landeranglerverbandes geehrt - Bundesverdienstkreuz für Karl-Heinz Brillowski: „Wir müssen das schützen, was wir nutzen!“