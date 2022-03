Rostock

Für sein langjähriges akademisches Wirken und den Einsatz für die deutsch-polnische Völkerverständigung ist der Rostocker Prof. Ralph Schattkowski mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Das teilte die Staatskanzlei des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit.

Historiker mit einem Händchen für Völkerverständigung

Es sei ihm zu verdanken, dass seit Kurzem Wissenschaftsbeziehungen zwischen dem Historischen Institut der Universität Rostock und der Polnischen Akademie der Wissenschaften vertieft und weiterentwickelt werden können. Schattkowsky habe als renommierter Osteuropahistoriker in einem Akt der Völkerverständigung sein langjähriges akademisches Wirken selbstlos dem deutsch-polnischen Wissenschaftsdialog gewidmet, heißt es in der Erklärung zur Auszeichnung.

Bereits in der DDR wirkte der am 10. Dezember 1953 geborene Prof. Dr. Ralph Schattkowski aus Rostock in der Forschungsgruppe „Geschichte Polens und der deutsch-polnischen Beziehungen“ der Uni Rostock mit. Während seiner Forschungsarbeit beschäftigte er sich mit unterschiedlichen Themen der deutsch-polnischen Geschichte und war zwischen 2008 und 2014 Langzeitdozent des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Polen.

Prof. Schattkowsky vermittele sein Wissen als Professor für Geschichte der Neuesten Zeit und die Geschichte Osteuropas nicht nur den Studierenden der Uni Rostock, sondern seit Jahrzehnten in erster Linie an der Universität Toruń. Er ist dort zum ordentlichen Professor und Leiter des Lehrstuhles für Geschichte der internationalen Beziehungen berufen worden und führt damit als einer von wenigen deutschen Staatsbürgern seit 2009 einen polnischen Professorentitel.

Bereits 2018 mit dem polnischen Verdienstorden gewürdigt

Er betreute und unterstützte zahlreiche deutsche und polnische Austauschstudenten und förderte den Dialog beider Länder. Weiterhin organisierte er mit der Polnisch-Deutschen Gesellschaft Toruń eine Reihe von Debatten und Vortragsveranstaltungen. Sein Engagement wurde von polnischer Seite bereits 2018 mit der Verleihung des „Verdienstordens der Republik Polen“ gewürdigt.

Was ist der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland? Der Verdienstorden wird für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen. Er ist die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Mit seinen Ordensverleihungen möchte der Bundespräsident die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf hervorragende Leistungen lenken, denen er für das Gemeinwesen besondere Bedeutung beimisst. Es gibt acht verschiedene Stufen des Verdienstordens. Als Erstauszeichnung werden die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande verliehen. Als weitere Ausführungen folgen das Verdienstkreuz 1. Klasse, das Große Verdienstkreuz, das Große Verdienstkreuz mit Stern, das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband, das Großkreuz und die Sonderstufe des Großkreuzes. 15 735 Personen wurden von 2011 bis 2021 mit einem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, also durchschnittlich etwa 1500 pro Jahr. In 2021 waren es zuletzt 1111 Menschen, davon 728 Männer und 383 Frauen. Auch in den vergangenen zehn Jahren gingen etwa zwei Drittel der Auszeichnungen an Männer und etwa ein Drittel an Frauen – Tendenz leicht steigend. Vorschläge für potentielle Ordensträger kann jeder an die Staatskanzlei des Bundeslandes richten, in dem der Auszuzeichnende wohnt. Wer seine eigene Auszeichnung anregt, kann nach den ordensrechtlichen Vorschriften nicht mit einer Verleihung rechnen. Auch kann der Verdienstorden in der Regel nicht posthum verliehen werden.

Normalerweise überreicht der Bundespräsident den Geehrten ihre Auszeichnung bei einem Festakt persönlich oder wird durch den oder die Ministerpräsidentin des jeweiligen Landes vertreten. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Orden jedoch verschickt werden, erklärte Marita Moritz, Sprecherin der Staatskanzlei MV.

Ebenfalls geehrt wurden in diesem Jahr der Rostocker Pastor in Rente Arvid Schnauer für sein Engagement für die Aufarbeitung des Unrechts in der DDR, Bodo Clemens, der sich auf Rügen für die Schaffung von Kneipp-Kurorten und -Kindergärten verantwortlich zeigte, und Friedhelm Hein aus Anklam für sein Wirken in der Entwicklungshilfe in Afrika.

Von Katrin Zimmer