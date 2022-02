Rostock

Endlich wieder Neues auf die Ohren von Marteria. Wenige Monate, nachdem der Rostocker Rapper sein neues Album „5. Dimension“ herausgebracht hat, gibt Marten Laciny – wie er mit bürgerlichen Namen heißt – ganz private Einblicke in sein Leben. Denn ab sofort ist er regelmäßig im Podcast „Alle Wege führen nach Ruhm“ (AWFNR) von Star-Fotograf Paul Ripke zu Gast.

AWFNR gilt als einer der erfolgreichsten Unterhaltungspodcasts Deutschlands. Mehr als 400 Folgen wurden seit September 2017 produziert. Bis zum Ende des Jahres 2021 plauderte Ripke hauptsächlich mit Fernsehmoderator Joko Winterscheidt über Gott und die Welt, doch dann gab Letzterer seinen Ausstieg bekannt. Schon damals holten sich die beiden auch prominenten Besuch in ihren Talk. Zuletzt waren unter anderem Schauspielerin Kathrin Bauerfeind, Rapper Caspar oder Ex-Nationalfußballspieler Lukas Podolski zu Gast.

Marteria einmal im Monat im Podcast AWFNR

Nun bekommt Marteria seinen regelmäßigen Auftritt bei AWFNR. Einmal im Monat will der Rostocker mit seinem guten Freund Paul Ripke über alles plaudern, was ihnen gerade in den Kopf kommt. Gesprächsthemen für die nächsten 50 Jahre hätten sie, wie es in der Ankündigung heißt.

Die aktuelle Folge der beiden ist seit Dienstag auf allen gängigen Podcastportalen zu hören. Sie steht ganz unter dem Hashtag #gesundesjahr. Das Duo geht das Thema Gesundheit ganz unterschiedlich an: Während der eine sich aufs Rad schmeißt und die Leidenschaft fürs Schwimmens entdeckt, erlebt der andere tägliche Yoga- und Akupunktureinheiten, die Magie des Herbal Gardens, Panchakarma, Shirodhara und Papaya sowie Saunaaufgüsse im Steam-Bad.

Doch es kommen noch ganz andere Themen auf den Tisch: Von intensiven Buttererlebnissen, unangenehmen Nachbarn, Haaren an den Ohren, Waffenbesitz, Tempolimit, einem SWAT-Team auf dem Weg zur Schule, Stachelrochenunfällen, den unnötigsten und witzigsten Haushaltsgeräten und zwei traurigen Bockwürsten ist alles mit dabei.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Ann-Christin Schneider