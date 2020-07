Rostocker Rentner (79) zur Rentenerhöhung: „Wir sind noch nicht steuerpflichtig“

Rostock

Wie jeden Morgen checkt der Rostocker Reiner Kröppelien mit seinem Computer die aktuellen Nachrichten. Auf dem Bildschirm erscheinen die Informationen der Deutschen Rentenversicherung. Angesichts der Corona-Probleme habe er schon so seine Zweifel gehabt, ob das mit der Rentenerhöhung tatsächlich klappt, räumt der 79-Jährige ein. Umso mehr freuen er und seine Frau Karoline (78) sich, dass zum 1. Juli auch ihre Altersbezüge steigen.

Der gelernte Maschinenschlosser Kröppelien hat nach 37 Arbeitsjahren derzeit 1200 Euro Rente ausgezahlt. „So um die 30 bis 35 Euro mehr werden es wohl ab 1. Juli sein“, erklärt der Mecklenburger. Bei seiner Frau, die gelernte Verkehrskauffrau hat etwa 1300 Euro Rente, fällt das Plus etwas höher aus.

Große Sprünge sind nicht möglich

Damit gehören die beiden Rostocker laut Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung quasi zu den Durchschnittsrentnern in MV. Konkret lagen hier 2018 die durchschnittlichen Bezüge der 412 000 Altersrentner nach mindestens 35 Versicherungsjahren bei 1113 Euro. „Große Sprünge können wir damit nicht machen. Doch wir kommen gut hin und fühlen uns sehr wohl im Stadtteil Lütten Klein“, betont Kröppelien.

Seit 53 Jahren wohnt die Familie – die beiden Söhne sind schon lange ausgezogen – im zweiten Stock des Plattenbaus in der Binzer Straße. Nur wenige Gehminuten entfernt befindet sich der Garten der aktiven Rentner. Und bislang müsse man noch keine Einkommensteuer auf die Rente zahlen, erklärt der Hausherr erleichtert. Warum jede Erhöhung zu 100 Prozent versteuert werden muss, wenn der sogenannte Grundfreibetrag – für Ehepaare beträgt er für 2020 exakt 18 816 Euro – überschritten wird, verstehe er nicht, sagt er.

„Problem durch die Hintertür“

Konkret ereilt aufgrund der aktuellen Rentenerhöhung bundesweit rund 51 000 Bürger erstmals diese Steuerpflicht. Auch unter den aktuell 615 000 Rentnern im Nordosten müssen einige tausend erstmals eine Einkommensteuererklärung machen. „In der Praxis werden Betroffene, die oft schon 17 oder 18 Jahre Rente erhalten, steuerpflichtig“, erläutert Dr. Frank-Peter Maaß. Es entstehe praktisch ein „Problem durch die Hintertür“, sagt der Geschäftsführer der BBO Steuerberatung Rostock.

Fakt ist: Während von der ursprünglichen Rente je nach Jahr des Rentenbeginns ein Teil steuerfrei bleibt, sind Rentenanpassungsbeträge in voller Höhe steuerpflichtig. So kann es passieren, dass jemand durch die Erhöhung erstmals steuerpflichtig wird. „Konkret ist jeder Bürger mit Gesamteinkünften über dem Grundfreibetrag von aktuell 9408 Euro steuerpflichtig. Das gilt auch für Rentner“, erklärt Rechtsanwalt Jörg Hähnlein, Geschäftsführer der Steuerberaterkammer MV. Er verweist darauf, dass seit 2005 bei Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung die sogenannte nachgelagerte Besteuerung gilt.

Fiskus praktiziert seit 2005 Stufenmodell

Dabei entscheidet das Jahr des Renteneintritts über die tatsächliche Höhe des Betrages, die der Fiskus fordert. Wer 2005 und früher in Rente gegangen ist, muss 50 Prozent seiner Rente versteuern. Seitdem stieg der Besteuerungsanteil der Rente um jährlich zwei Prozentpunkte. Wer 2020 in den Ruhestand geht, muss bereits 80 Prozent versteuern. Ab 2020 wächst der Besteuerungsanteil um jährlich ein Prozent. Die Folge: Wer 2040 in Rente gehen wird, muss dann auf seine gesamten Renteneinkünfte Steuern zahlen.

5,12 Millionen Senioren steuerpflichtig Die durchschnittliche Altersrente in MV lag laut Rentenatlas der Deutschen Rentenversicherung 2018 nach mindestens 35 Versicherungsjahren bei 1113 Euro. Damit rangierte MV rein statistisch an drittletzter Stelle im Bundesvergleich. Schlusslichter bildeten Sachsen-Anhalt mit 1110 Euro und Thüringen mit 1102 Euro. Zum Vergleich: An der Spitze rangierten das Saarland (1343 Euro) und Nordrhein-Westfalen (1323 Euro). Im Veranlagungszeitraum 2017 wurden laut Landesregierung in den Finanzämtern von MV 112 124 Steuerfälle mit Renteneinkünften (Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwen-/Witwerrente, Waisenrente) geführt. Bei diesen waren die Personen über 65 Jahre alt. Durch das Rentenplus zum 1. Juli steigt die sogenannte Standardrente auf 1538,55 Euro im Westen sowie auf 1495,35 Euro im Osten. 2020 werden insgesamtrund 5,12 Millionen Senioren steuerpflichtig sein – fast jeder vierte Rentner.

„Rentner werden allerdings nicht doppelt besteuert, wie es im Volksmund oft heißt“, betont Hähnlein. Denn im Gegenzug können seit 2005 Arbeitnehmer ihre Rentenbeiträge mehr und mehr vom steuerpflichtigen Einkommen abziehen. Das Geld, das nunmehr dem Arbeitnehmer zur Verfügung steht, soll dem privaten Aufbau der Altersversorgung dienen.

Amt hat vereinfachtes Verfahren entwickelt

Aktuell bietet das Finanzamt den Bürgern in MV das sogenannte Amtsveranlagungsverfahren an. Es gilt für Personen, die nur ihre Altersrente beziehungsweise zusätzlich Witwen- oder Witwerrente beziehen und keine weiteren Einkünfte beispielsweise aus Vermietung, Verpachtung oder Kapitalvermögen haben. Diese können das Verfahren per Vordruck (Name, Geburtsdatum, Identifikationsnummer) beantragen. Dem Amt liegen die Daten der Renten- und Sozialversicherungsträger elektronisch vor.

Auch individuelle Abzugsbeträge, beispielsweise für Versicherungen, Spenden oder Krankheitskosten, können auf dem Vordruck geltend gemacht werden. Allerdings entfalle die persönliche Beratung, der gerade ältere Menschen oftmals bedürfen. Deshalb sollten sich Senioren ab und an bei einem Steuerberater informieren, so Hähnlein.

