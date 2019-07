Rostock

Ihre Rentenunterlagen haben Christa und Günter Krüger akribisch in einem dicken Ordner abgelegt. Ein, zwei Handgriffe – und die gelernte Sekretärin hat die vielen Schriftstücke vor sich liegen. Prüfend schauen die beiden Rostocker auf die Ankündigung der Erhöhung der Altersbezüge ab 1. Juli. Während diese im Westen um 3,18 Prozent steigen, sind es im Osten 3,91 Prozent.

Krügers liegen unter Durchschnittswerten in MV

„Fast vier Prozent klingen gut“, erklärt der gelernte Schlosser. Wie seine Frau ist er gespannt darauf, was als Plus tatsächlich bei ihnen ankommt. Die heute 69-Jährige erhielt 2010 nach 42 Arbeitsjahren exakt 649,70 Euro nach Abzug von Kranken- und Pflegeversicherung. Ihrem Mann überwies die Deutsche Rentenversicherung ab 2012 dann 887,67 Euro monatlich. Aktuell sind es – nach den Erhöhungen der vergangenen Jahre – 859 bzw. 1086 Euro. Damit liegen die Krügers etwas unter den Durchschnittswerten in MV. Diese betrugen laut Deutscher Rentenversicherung 2017 hierzulande 918 Euro bei den Frauen und 1160 Euro bei den Männern.

Beide Rentner gehen Nebenjobs nach

„Um unseren Lebensstandard halbwegs halten zu können, stand für uns fest, dass wir im Ruhestand noch Nebenjobs nachgehen“, sagt der heute 70-Jährige. Und das tun sie bis heute. Während Christa Krüger einige Stunden pro Woche in einer Anwaltskanzlei arbeitet, ist er regelmäßig als Kurierfahrer für eine Apotheke in der Hansestadt unterwegs. Damit gehört das Paar zu den vielen Frauen und Männern ab 65 Jahren, die sich etwas dazuverdienen. Laut Bundesagentur für Arbeit waren es bereits Ende 2017 fast 1,1 Millionen.

Dierkower mögen die ‚Platte‘

„Wir leben bescheiden und sparsam. Ich bin froh, dass wir beide noch recht fit sind“. Christa – „Finanzvorstand“ der Familie – mag das Lamentieren nicht. Seit 2002 wohnen die Krügers in ihrer Dreiraumwohnung im Neubaugebiet Dierkow. Neue Möbel, helle, blitzsaubere Räume und etwas Grün im Umfeld. „Wir mögen die Platte“, sagt sie. 550 Euro Warmmiete plus Kosten für Strom, Wasser – „allein könnte ich die Wohnung aber nicht halten“, betont die Mecklenburgerin. Und im Haushaltsbuch hat sie auch die anderen Ausgaben vermerkt: Kosten für das Auto, den Sprit, den Garten, für Lebensmittel, Kleidung, Versicherungen und kleinere Anschaffungen. Die fortwährenden Preissteigerungen, etwa bei vielen Lebensmitteln und Energie, spüren auch die Krügers deutlich. Das Alltagsleben werde teurer, so die freundliche Frau.

In der Freizeit in den Garten

Große Reisen seien nicht ihr Ding und dafür fehle auch das Geld. Viel lieber puzzele man im Garten und unternehme kleine Ausflüge in die Umgebung. Alle zwei Jahre ist das eingespielte Duo unterwegs in Deutschland und macht bevorzugt in Ferienwohnungen Urlaub.

Wenig Geld in der Lohntüte

Nach 45 Arbeitsjahren keine 900 Euro Rente zu erhalten, war hart. Doch nach der Wende habe er in einer Sicherheitsfirma halt nicht üppig verdient, blickt Krüger zurück. Eine Sechs-Tage-Woche und 60 Stunden waren die Regel. Mit dem Geldtransporter legten er und seine Kollegen am Tag häufig bis zu 700 Kilometer zurück. Bis in den Berliner und Potsdamer Raum führten die Fahrten. 1200 Euro waren am Monatsende in der Lohntüte. Der ruhig wirkende Mann atmet tief durch.

Notbremse nach 45 Arbeitsjahren

Auf Anraten der Ärzte zog er 2012 nach insgesamt 45 Arbeitsjahren die Notbremse. Der nicht ungefährliche Knochenjob hatte seine Gesundheit stark angegriffen. Acht Prozent Rentenabschläge nahm er in Kauf. „Wenn nichts auf dem Konto ist, kann man nichts ausgeben“, lautet die Devise der rüstigen Rentner. Schnell mal die Kreditkarte zücken, ist nicht ihr Ding. „Auch in finanziellen Dingen muss man die Übersicht bewahren“, sagt der Dierkower.

Kopfschütteln über Rentenbesteuerung

Das ausgezahlte Rentenplus von etwa 33 bzw. 42 Euro freut beide. Doch dieses werde durch die Inflation schnell wieder aufgefressen, macht seine „Finanzministerin“ deutlich. Dass ihre Altersbezüge je nach Renteneintrittsjahr grundsätzlich mit 60 bzw. 64 Prozent versteuert werden, können die Rostocker nicht verstehen. „Schließlich haben wir in einem langen Arbeitsleben ständig Steuern gezahlt“, verdeutlicht die energische Dame.

Noch mehr empört sie aber, dass jede Rentenerhöhung zu 100 Prozent versteuert wird, wenn der sogenannte Grundfreibetrag für Rentner – für die Einzelperson beträgt dieser aktuell 9168 Euro und für Ehepaare 18 336 Euro – überschritten wird. Die Krügers bleiben 2019 mit dem zu versteuernden Einkommen noch unterhalb des Grundfreibetrages. Doch bei weiteren jährlichen Rentenerhöhungen dürften auch sie steuerpflichtig werden.

Volker Penne