Rostocker Ruderer Hannes Ocik zu Olympia-Silber: „Ich bin super stolz“

Rostock

Nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen: So schätzte Hannes Ocik, Schlagmann aus Rostock, die Leistung seines Ruder-Achters ein – wenige Stunden nach dem furiosen olympischen Finale von Tokio am frühen Freitagmorgen (deutscher Zeit). Die favorisierte Equipe unter Führung des 30-jährigen Mecklenburgers hatte sich in der Königsdisziplin des Ruderns nur Überraschungssieger Neuseeland geschlagen geben müssen.

„Wir können super stolz sein, dass wir eine Medaille mit nach Hause nehmen. Es war eines der besten Rennen, dass sie jemals in einem olympischen Finale gerudert worden ist“, sagte Hannes Ocik, der in Dortmund trainiert, aber regelmäßig seine Heimatstadt Rostock besucht. Auch kurz vor dem Flug nach Tokio hatte er das noch gemacht.

„Wir mussten jeden Tag fünf Prozent mehr geben“

„Die Pandemie hat uns alles abverlangt. Wir mussten jeden Tag fünf Prozent mehr geben, damit wir das ausgeglichen bekommen. Wir haben auf jeden Fall Silber gewonnen. Ich bin super stolz. Die anderen waren besser“, urteilte der Schlagmann sportlich fair.

Direkt nach dem Rennen hatte Ocik noch völlig ausgepumpt und enttäuscht auf die Szenerie in der Tokyo Bay geblickt. Auch seine kräftigen Kollegen machten alles andere als einen glücklichen Eindruck. Der Deutschland-Achter sei bei seinem großen Olympia-Projekt Gold gescheitert, schätzten die ersten Kommentatoren nach dem Rennen ein. Dass das Paradeboot sich auf dem Sea Forest Waterway mit der Silbermedaille hinter Neuseeland begnügen musste, war zumindest überraschend - nachdem die Mannschaft jahrelang die Weltspitze dominiert hatte. Dritter wurde Großbritannien.

Gibt es einen dritten Anlauf für Gold?

Ocik blickt nun positiv nach vorn und auf das Erreichte. Ob er allerdings bis Olympia 2024 weitermacht und nach den Silbermedaillen am Freitag und 2016 in Rio in drei Jahren einen weiteren Anlauf auf Gold nimmt, ließ er am Tag des großen Rennens noch offen.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gratulierte Hannes Ocik als erstem Medaillengewinner aus Mecklenburg-Vorpommern bei den Olympischen Spielen in Tokio zu seinem Erfolg. „Mit viel Kraft und klaren Ansagen haben Sie den Deutschland-Achter auf Erfolgskurs gebracht“, schrieb die SPD-Politikerin an den Schlagmann.

Schwesig: Hoffen, dass wir gemeinsam feiern können

„Viele Menschen in unserer Landeshauptstadt Schwerin und in ganz Mecklenburg-Vorpommern freuen sich mit Ihnen und den anderen Ruderern des Deutschland-Achters. Wir hoffen, dass wir nach ihrer Rückkehr gemeinsam feiern können. Genießen Sie die Zeit in Tokio und kommen Sie gesund zurück“, sagte die Ministerpräsidentin weiter.

Von Christian Lüsch und Alexander Loew