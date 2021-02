Menschen in der Corona-Krise - Rostocker Schausteller in Not: „Wir kämpfen ums nackte Überleben“

Die Rostocker Schausteller fühlen sich in der Corona-Pandemie vergessen und komplett auf sich allein gestellt. Das Leben muss sich endlich weiterdrehen und damit auch das Riesenrad von Familie Geisler. Denn sonst steht bald nicht nur der vergnügliche Dreh für immer still, warnen sie.