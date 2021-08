Prävention an Schulen - Schulstart in Rostock mit Polizei, Maske und Zettel: So lief der erste Tag

In MV hat das neue Schuljahr begonnen. Zum Start begleitete die Polizei die Schüler der Rostocker Grundschule „Lütt Matten“. Der sichere Schulweg stand im Fokus, doch auch das Thema Corona schwang bei Eltern und Schülern mit. Lernen konnten Kinder wie auch Erwachsene eine Menge.