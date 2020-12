Die Corona-Krise trifft auch den Rostocker Seehafen. Doch der erweist sich als krisensicher – und will schon 2021 wieder wachsen. Wie viele Milliarden Euro und wie viele Jobs am Hafen hängen und warum es ohne Rostock auch in Bayern und Sachsen Tausende Jobs weniger gäbe – das zeigen neue Zahlen.