Er galt als eines der großen Segeltalente in Mecklenburg-Vorpommern. Doch das ist schon ein paar Jahre her: Vor sechs Jahren schaffte Lennart Kuss vom Warnemünder Segelclub die Qualifikation für die Jugend-Weltmeisterschaft in Neuseeland. Am Ende der Welt segelte der damals als 17-Jährige gemeinsam mit Paul Arp in der 420er-Klasse auf den 16. Rang.

„Dank der Erfolge des Jahres 2016 hatte ich es ins DSV-Team geschafft“, erinnert sich der nun 22-Jährige. In den folgenden Jahren wurde es stiller um ihn. „Lenny“ Kuss wechselte mehr als einmal die Bootsklasse und die Segelpartner, war erst im 49er unterwegs, stieg Anfang 2020 in den Laser, eine Einmann-Jolle, um.

Bei Regatten ließ der gebürtige Rostocker immer mal wieder mit guten Leistungen aufhorchen. Beispielsweise beim Europacup 2020, den er in seinem Heimatrevier Warnemünde gewann. „Das Starterfeld war im ersten Corona-Sommer nicht so groß“, meint der Blondschopf im Rückblick bescheiden. Die Konkurrenz war dennoch groß.

Sport und Studium unter einem Hut

Seinen Kaderstatus hat er zwar verloren – losgelassen hat ihn das Segeln als Leistungssport aber nicht. Kuss, der in Kiel lebt, versuchte in den zurückliegenden Jahren sein BWL-Studium – er ist im fünften Semester – und den Sport möglichst gut unter einen Hut zu bringen. Ende vergangenen Jahres reiste er auf eigene Faust zu den Weltmeisterschaften nach Barcelona. „Da war die Weltspitze am Start. Insgesamt war ich weit weg von den Besten. Aber ich hatte zwischenzeitlich immer das Gefühl, dass ich mithalten könnte, wenn ich wieder mehr mache“, berichtet Kuss über den Moment, in dem er eine Entscheidung fällte: „Ich will wieder angreifen, mehr für den Sport investieren und mir einen Platz im DSV-Team erkämpfen.“

Ein Platz im Kader der besten deutschen Laser-Segler macht für die Athleten vieles leichter: Der Verband organisiert Trainingslager und Materialtransport, zahlt Reisekosten und Startgelder. Dinge, die Lennart Kuss mit Hilfe seiner Eltern und der Unterstützung von Sponsoren stemmen muss. Im vergangenen Jahr hat sie das fast 4000 Euro gekostet.

„Brauche den Reiz des Wettbewerbs“

Für dieses Jahr hat sich der Segler noch mehr vorgenommen: Im Februar geht es mit anderen Seglern aus MV zum Training auf dem Mittelmeer ins südfranzösische Hyerés. Es ist die erste Vorbereitung auf die EM im November. „Ich weiß, dass ich mich da nur selbst hinbringen werde“, ist sich Lennart Kuss der Größe der Aufgabe bewusst. „Ich habe gemerkt, dass ich kein Freizeitsegler bin. Ich brauche den Reiz des Wettbewerbs. Der motiviert mich.“

Bundestrainer: Es wird schwer für ihn“

Laser-Bundestrainer Alexander Schlonski ist gespannt, ob die Pläne aufgehen werden. „Lenny ist ein sehr talentierter Segler, der schon gute Ergebnisse erzielt hat. Nichtsdestotrotz ist es ein dickes Brett, das er bohren will, denn er hat sich spät entschieden, Laser zu segeln.“ Kuss müsste sich nun gegen andere behaupten, die seit sechs bis acht Jahren im Boot sitzen. „Es wird schwer für ihn. Es ist aber nicht unmöglich,“ meint der Coach, der mit dem DSV-Team 180 Tage im Jahr unterwegs ist und mit ihnen gerade auf Lanzarote trainiert.

Im kommenden Jahr möchte Lennart Kuss wieder zu dieser Gruppe um den ehemaligen Weltklasse-Segler aus Rostock gehören. Sein Plan steht: viel trainieren, beim Gewicht von 78 auf 83 Kilogramm zulegen, bei Regatten Akzente setzen, beim Saisonhöhepunkt die Norm erfüllen – bedeutet: Lennart Kuss muss bei der EM m Männer-Feld zu den besten 40 Prozent zählen. „Es wird ein herausforderndes, interessantes und überaus spannendes Jahr“, ist der 23-Jährige überzeugt.

Von Christian Lüsch