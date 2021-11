Rostocker Soldatin ist erste Kommandantin bei der Marine: „Ich lebe meinen Traum“

Rostock

Es war ein langer und bestimmt kein leichter Weg für Bianca Seifert, doch sie hat es geschafft: Als erste Frau bei der Marine hat sie vergangene Woche auf dem Stützpunkt Hohe Düne das Kommando über eine Korvetten-Besatzung übernommen. Die Freude darüber steht ihr noch immer regelrecht ins Gesicht geschrieben. „Es fühlt sich noch ein bisschen unwirklich an“, gesteht die 40-Jährige. „Ich bin überglücklich, wieder hier zu sein, und bin bereit für die bevorstehenden Herausforderungen.“

Nachdem die Soldatin im vergangenen Jahr ihre Kommandantenprüfung abgelegt hatte, bezog sie zunächst einen Posten an der Marineoperationsschule in Bremerhaven. Im Hinterkopf aber wusste sie bereits, dass dies nur ein kurzer Zwischenstopp sein würde. „Es stand schon früh fest, dass ich wieder zum Stützpunkt zurückkehren werde. Nur, wann genau, das habe ich erst im Frühjahr erfahren.“

Ankommen, einspielen, trainieren

Nun, da es so weit ist, möchte sie sich zunächst in Ruhe einen Überblick über alle anstehenden Aufgaben verschaffen „und vor allem richtig ankommen und im Geschwader einfinden“, sagt sie. Erst kürzlich ist ihre Besatzung mit dem Namen „Bravo“ aus dem Unifil-Einsatz zurückgekehrt. Die meisten der Soldaten und Soldatinnen kennt Seifert noch gut. Schließlich war sie schon früher als erster Wachoffizier Teil der Crew. Doch es sind auch ein paar neue Gesichter dazugekommen. „Sich richtig kennenlernen und als Truppe einzuspielen, hat jetzt Priorität. Im Ernstfall müssen sich alle aufeinander verlassen können.“

Marineangehörige stehen im Regen auf der Korvette „Magdeburg“ im Marinestützpunkt Hohe Düne und verfolgen die Kommandoübernahme durch Korvettenkapitän Bianca Seifert. Ab dem nächsten Jahr ist unter dem Kommando von Seifert die Teilnahme der Korvette „Braunschweig“ an mehreren multinationalen Manövern geplant. Quelle: Jens Büttner

Wie gut die Besatzung als Einheit agieren kann, dass muss sie bereits im April unter Beweis stellen. Dann nämlich geht es für Seifert und ihre „Bravos“ auf der Korvette „Braunschweig“ wieder zur See. Auf dem Plan stehen mehrere Manöver. Darunter die Evakuierungsoperation Schneller Adler. Dabei werde zusammen mit dem Heer und Einheiten der Luftwaffe für den Fall trainiert, dass die Sicherheit deutscher Staatsbürger im Ausland aufgrund einer instabilen politischen Lage so massiv gefährdet ist, dass ihre sofortige Evakuierung unumgänglich wird. „Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit.“

Verantwortung für Besatzung, Schiff und Munition

Im Jahr 2023 nehmen Seifert und ihre Crew im Rahmen der Unifil-Mission (United Nations Interim Force in Lebanon) Kurs auf die libanesische Küste. Für die Soldatin nicht der erste Auslandseinsatz. Wohl aber der erste, den sie als Chefin einer Korvette erleben wird. Als Kommandantin wird sie nicht nur die alleinige Verantwortung für das Schiff, dessen Besatzung und die Munition an Bord tragen. Sie muss auch in brenzligen Situationen stets einen kühlen Kopf bewahren. „Das Wichtigste ist natürlich, dass ich alle wieder heil nach Hause bringe.“

Ob es für sie als Frau bei der Marine manchmal schwer ist, sich gegenüber ihren männlichen Kameraden zu behaupten? Darauf hat die Kapitänin eine klare Antwort: „Nein, ich bin nicht seit gestern bei der Marine. Man kennt mich hier bereits als weibliche Führungsperson und respektiert mich auch. Ich habe meinen Weg gefunden.“

Ein wahr gewordener Traum

Und das macht nicht nur Seifert selbst mächtig stolz, sondern auch ihre Familie – allen voran ihren Sohn Noah. Sooft es ihr Dienstplan nur zulässt, fährt die junge Mutter in ihre Heimat nach Friesland, um Zeit mit ihm zu verbringen. Wenngleich es ihr nicht immer leichtfällt, so weit weg von ihren Liebsten zu arbeiten, hat sie sich bewusst dazu entschieden, sie nicht mit in die Hansestadt zu nehmen. „Wer bei der Marine arbeitet, der muss sich darauf einstellen, zu pendeln. Ich persönlich möchte meine Familie nicht jedes Mal entwurzeln, wenn ich versetzt werde.“

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tägliche Telefonate, zahlreiche Textnachrichten und kleine Mitbringsel aus aller Welt helfen ihr dabei, den Trennungsschmerz so gering wie möglich zu halten. „Es ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist die viele Abwesenheit nicht schön, aber ich lebe meinen Traum und meine Familie hat vollstes Verständnis dafür. Sie freuen sich für mich.“

Von Susanne Gidzinski