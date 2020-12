Rostock

Bis an die Decke reihen sich die Regale in der riesigen Lagerhalle auf dem Marinestützpunkt Hohe Düne. Von hier aus werden Einheiten in der ganzen Welt mit allem versorgt, was das Soldatenherz begehrt. „Ob spezielle Schrauben, Speicherkarten oder einfach nur Toilettenpapier: Es gibt kaum etwas, was man hier nicht findet“, weiß Hauptbootsmann Yvonne Sachtleber.

Seit mittlerweile 18 Jahren arbeitet die Soldatin bei der Deutschen Marine. Dabei hat sie ursprünglich einen ganz anderen Berufswunsch verfolgt. „Ich wollte immer Zahnarzthelferin werden“, erinnert sich die gebürtige Rostockerin. Nach der Schule bin ich extra nach Hamburg gezogen und absolvierte eine entsprechende Ausbildung.“

Getrieben von dem Wunsch, wieder zurück in die Heimat zu kehren, beschloss Sachtleber anschließend allerdings dem gerade erst erlernten Beruf den Rücken zu kehren und in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten. „Er hat viele Jahre lang der Volksmarine angehört, was mich dazu inspiriert hat, ebenfalls eine solche Karriere anzustreben.“

Als Frau allein unter Männern

Wenngleich die damals 22-Jährige den Eignungstest für die Aufnahme bei der Marine direkt beim ersten Mal bestanden hat, hatte sie es zu Beginn ihrer Laufbahn nicht leicht. „Bis auf den Sanitätsbereich, war es damals noch nicht üblich, dass Frauen eine Grundausbildung bei der Bundeswehr absolvieren – das war bis 2002 noch eine reine Männerdomäne.“

Immer wieder musste sich Sachtleber gegenüber ihren Kameraden behaupten – zeigen, was sie draufhat. „An manchen Tagen habe ich mich gefragt, wieso ich mir das eigentlich antue. Oft bin ich an meine körperliche Belastungsgrenze gestoßen und manchmal war mir einfach nur zum Weinen zumute.“

Hauptbootsmann Yvonne Sachtleber arbeitet als Logistikerin auf dem Marinestützpunkt Hohe Düne. Quelle: OVE ARSCHOLL

Heute ist die Berufssoldatin froh, dass sie die Zähne zusammengebissen und durchgehalten hat. Vor allem die Rückendeckung ihrer Familie habe ihr Kraft gegeben. „Sie haben mich motiviert und mir hin und wieder einen Tritt in den Hintern verpasst“, sagt Sachtleber mit einem Augenzwinkern. „Das habe ich aber auch gebraucht.“

Lieferungen bis in den Libanon

Im Bereich der Einsatzversorgung ist die Rostockerin seit 2003 tätig. Vom Stützpunkt aus ist es ihre Aufgabe, sämtliche Einheiten sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch weltweit – wie derzeit die Korvette „ Magdeburg“ im Unifil-Einsatz im Libanon – mit notwendigen Waren zu versorgen. Die Spannbreite der eingehenden Bestellungen ist riesig. Ob Werkzeuge, Ersatzteile für die Kriegsschiffe, Kraftstoff oder gewöhnliche Alltagshelfer: „Wir versuchen alles möglich zu machen. Was nicht auf Lager ist, wird eben bestellt.“

Bei Bedarf dauert es nur wenige Stunden, bis die Lieferungen ihr Ziel erreichen. Dass es manchmal besonders schnell gehen muss, weiß die 39-Jährige noch von ihrem eigenen Auslandseinsatz in Dschibuti. „Damals war ich diejenige, die Materialien angefordert hat. Umso schöner ist jetzt das Gefühl, wenn man den Einheiten aus der Ferne helfen kann. Das ist eine sehr dankbare Aufgabe.“

Ansprechpartnerin für jedermann

Aber nicht nur für die Soldaten im Einsatz ist Sachtleber eine wichtige Ansprechpartnerin. Auch von den Kameraden auf dem Stützpunkt wird sie gerne um Rat gebeten, wie ihr Vorgesetzter Kapitänleutnant Sebastian Ewald (47) bestätigt. „Ich gehöre zu den wenigen, die hier schon viele Jahre arbeiten. Das sieht man nicht so häufig, dass Soldaten so lange am Stück an einem Standort bleiben. Oftmals werden sie zwischenzeitlich versetzt“, fügt Sachtleber hinzu.

Sie selbst ist froh, dass sie in der Heimat und in der Nähe ihrer Kinder stationiert ist. „So habe ich als Alleinerziehende die Möglichkeit, Familie und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Ich genieße das sehr“, sagt die Mutter von zwei Kindern. „Auch wenn der Weg bis hierher nicht immer leicht war, möchte ich heute nirgendwo anders sein. Diesen Job mache ich bis zum Schluss.“

