Rostock

Der Schiffsbauch hatte es in sich: Vier Bühnen, Instrumente und jede Menge Technik-Koffer für Licht, Kabel, Ton. „Gefühlt zwei Lkw-Ladungen voll“, sagt Henrike Hübner vom Schifffahrtsmuseum, das Gastgeber des ersten Rostocker Songfestivals am 20. Februar war.

Ab 19 Uhr wurden von Deck 3 live Konzerte von Rostocker Musikern und Newcomern gestreamt. Eine Herausforderung, denn die Stahlwände des Schiffes sind schwer zu durchdringen. „Wir mussten eine eigene Leitung legen“, erklärt Maik Klaut, der für das „Kulturwerk MV“ , das Landesnetzwerk für Club- und Livespielstätten, das Streaming vorbereitet hat. „Stress, aber geil“, befindet Klaut nach der letzten Funktionsprobe.

Endlich wieder auf der Bühne stehen

Fünf Liveacts präsentieren sich mit ihren Songs: die „Les Bummms Boys“, das Duo „Sterni.Fritz“, „The Blue Hospital Sessions“, das Streichquartett „Die Nixen“ und „Subbotnik“. Nach den etwa zwanzigminütigen Konzerten bittet Moderatorin Nora Reinhardt zum Gespräch.

Alle Musiker sind froh, endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen, „auch wenn es komisch ist ohne Publikum“, wie Rahel Rilling von den „Nixen“ wohl für alle Teilnehmer spricht. Die Zuschauer im Internet erfahren, dass die Bummms Boys und Subbotnik die Pandemiezeit für ein neues Album nutzen. Und sie reagieren prompt im Live-Chat: Cool, endlich, Klasse! Auch die Aussicht auf ein Konzerterlebnis, echt und hautnah, am 13. Mai im Iga-Park, lässt Vorfreude aufkommen.

Traditionsschiff ist coole Location

Kultur trotz(t) Corona, das ist das Motto von Kulturwerk MV und Großmarkt GmbH für den Erlebniswinter Rostock, in dem das Songfestival ein wichtiger Baustein ist. Erst zwei Wochen zuvor wurde das Traditionsschiff als Konzertbühne geentert. „Wir haben ja zur Zeit auch keine Besucher“, sagt Henrike Hübner, „und waren daher sofort begeistert von der Idee, können wir das Schiff doch auf diese Weise auch mal von einer ganz anderen Seite präsentieren, eine andere Zielgruppe ansprechen.“

„Eine coole Location“, findet Netzwerkkoordinatorin Johanna Treppmann vom Kulturwerk. In der digitalen Clubtour würden im Netz alle Spielstätten in Rostock vorgestellt. „Da haben wir zwischen 1000 und 10 000 Zuschauer“, berichtet sie. „Ein tolles Projekt, das wir innerhalb des Landes ausbauen wollen, wofür es aber inzwischen auch bundesweit Interesse gibt.“

Zur Galerie Kultur trotz(t) Corona: Das erste Rostocker Songfestival mit Konzerten von Rostocker Musikern und Newcomern wurde am 20. Februar 2021 live aus dem Schifffahrtsmuseum im Iga-Park gestreamt.

Vor dem großen Auftritt ab 19 Uhr wuseln Organisatoren und Techniker mit Mundschutz und auf Abstand auf dem Tradi in Schmarl. Bühnensituationen werden gestellt, Kabel verlegt, sieben Kameras in Position gebracht. Die Musiker machen ihre Soundchecks, Technikproben für die Talkrunden. Zwischendurch kleine Stärkung, Kartoffelsuppe, Würstchen, Kaffee.

Streichquartett „Die Nixen“: Wir gehören hierher

Drei von vier Nixen: Rahel Rilling (v. l.), Kristina Menzel-Labitzke und Nikola Spinger bei einer Kaffeepause vor dem Auftritt. Quelle: Ove Arscholl

„Die Nixen“ sind noch in froher Erwartung: Die vierte des Quartetts, Katharina Wildhagen aus Lübeck, reist noch an. „Ihre kleine Tochter hat heute Geburtstag, da darf sie etwas später kommen“, sagt Kristina Menzel-Labitzke, die, wie auch Rahel Rilling, aus Berlin gekommen ist. Heimvorteil hat Nikola Springer aus Bad Doberan.

Die Streicherinnen kennen sich lange, „aus Landesjugendorchestern in Baden-Württemberg, von wo wir alle ursprünglich kommen“, verrät Kristina. Im heißen Sommer 2006 haben die Frauen ihre Band gegründet, bei einem Konzert-Debüt auf dem „Badeschiff“ in Berlin. Daher rührt der Name. „Erst waren wir die Bade-Nixen, und später haben wir auf Nixen verkürzt“, erzählt Rahel.

Stetig haben sie ihr Repertoire erweitert, eigene Stücke arrangiert – Klassik, Pop, Jazz. „Wir treffen uns, so oft es geht, und sind froh, nun mal wieder zusammen spielen zu können.“ Auf dem Schiff fühlen sich die Nixen pudelwohl. „Am Wasser sind wir zu Hause, wir gehören hierher“, freut sich Nikola auf den Auftritt.

Das Song Festival via Internet beginnt mit den Les Bummms Boys. „Es hat Spaß gemacht, auch wenn es wie eine Fernsehproduktion ist, man sieht nur die Kameramänner“, verrät Stephan Engelstädter im Anschluss im Interview. Er kündigt ein neues Album im Mai an, freut sich auf das Konzert am 13. Mai im Iga-Park und ruft den treuen Fans zu: „Wir wollen schnell wieder für euch da sein.“

Publikum reagiert im Live-Chat: Wow, starke Stimmen

Moderiert wurde der Abend von Nora Reinhardt aus Rostock. Quelle: Ove Arscholl

Dann steht ein junges Duo aus Rostock auf der Bühne: Sterni.Fritz. Die Musikstudentinnen von der HMT, Pia Rademann und Joëlle Balan, singen, spielen Bass, Orgel, Drumpad und vieles mehr. Ihre Songs sind flippig, melancholisch, erzählen auf Englisch aus dem alltäglichen Leben. Die Zuschauer sind begeistert, kommentieren den Auftritt: „Starke Stimmen, Klasse.“ „Wow, richtig geile Stimmen und ein cooler Sound.“

Auch The Blue Hospital Session und Subbotnik ernten im Chat viel Beifall. Moderatorin Nora Reinhardt bekommt Glückwünsche für ihre Moderation: „Souverän, entspannt, freundlich und aufmerksam mit guten Nachfragen“, bestätigt ihr beispielsweise Matthias Spehr.

Das erste Rostocker Songfestival live vom Traditionsschiff war ein voller Erfolg. „Danke Rostock“, reagieren die Zuschauer. „Super Idee, das auf dem Traditionsschiff zu veranstalten.“ „Toll, was ihr auf die Beine gestellt habt.“ „Super Musik-Mix, toller Abend.“ Großes Kompliment an alle vor und hinter der Kamera“, heißt es im Live-Chat. Und Markus Müller spricht aus, was viele denken: „Nun müssen solche Streaming-Angebote auch nach Corona erhalten bleiben.“

Von Doris Deutsch