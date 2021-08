Rostock

170 Veranstaltungen an 121 Tagen verzeichnet die Rostocker Stadthalle bislang für 2021. 18 700 Besucher seien gekommen, erzählt Geschäftsführerin Petra Burmeister. Vor der Corona-Pandemie waren es 300 000 im Jahr. „Das ist ernüchternd. Eigentlich soll es doch bei uns rocken!“

Manche Veranstaltung sei schon dreimal verschoben und ihr Stattfinden noch immer ungewiss. Klare Aussichten für die kommenden Wochen und Monate hat niemand so recht – und doch besteht Hoffnung. Immerhin ist der Terminkalender für den Herbst in der Stadthalle gut gefüllt – dafür sorgen vor allem die Heimspiele der Handballer vom HC Empor Rostock und der Basketballer von den Seawolves, aber auch die eine oder andere kulturelle Veranstaltung.

„Es ist oft ein einziges Rätselraten“

1250 Besucher dürfen aktuell in den großen Saal kommen, mit Sondergenehmigung bis zu 2500. Das gibt kleineren Veranstaltungen eine gewisse Planungssicherheit. Bei größeren sieht es schwieriger aus, weiß auch Petra Glode vom Concertbüro Zahlmann in Berlin. „Es ist oft ein einziges Rätselraten. Man trifft Vorkehrungen, die Besucherdaten werden erfasst, wie es in den meisten Hygienekonzepten vorgeschrieben ist.“

Immerhin – das für den 8. November geplante Konzert mit Chris de Burgh sei bereits unter Pandemie-Bedingungen geplant worden – mit einer Kapazität von 1005. „Hier können wir bereits im Vorverkauf die nötigen Abstände berücksichtigen.“ Die Sorgenkinder der Branche seien aber jene Veranstaltungen, die in der Zeit vor der Pandemie geplant wurden. Da sei es schwierig, die Leute anders zu sortieren.

Landesverordnung am Veranstaltungstag entscheidend

Das betrifft etwa die Veranstaltungen mit Roland Kaiser (8. Oktober) oder Kerstin Ott (23. November). „Wir hoffen, dass wir diese Konzerte spielen können“, sagt Oliver Voetz aus der Pressestelle von Semmel-Concerts. Entscheidend sei dabei die aktuell geltende Landesverordnung am Veranstaltungstag.

„Nach unserer Ansicht müssen Auftritte ab September bundesweit auch wieder in vollen Hallen und Konzertsälen möglich sein. Demzufolge setzen wir darauf, dass wir die Termine im Herbst und Winter auch in Rostock wie geplant durchführen können.“ Allerdings könne man nur in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen und den politischen und behördlichen Entscheidungen agieren.

Frank Holle von Goliath Show & Promotion in Rostock glaubt nicht daran, dass es in dieser Saison Veranstaltungen mit wild tanzenden und feiernden Menschen in Innenräumen geben wird. „Sitzplatzkonzerte mit Abstand und den aktuell gültigen Verordnungen sind aus meiner Sicht aber möglich“, sagt der Unternehmer, wobei er offenlässt, ob das dann immer wirtschaftlich sei.

Für machbar hält er jedenfalls Produktionen wie „Der Kleine Prinz – Das Musical“ (Silvester) oder „Conni – Das Zirkusmusical“ (Neujahr) sowie „Nussknacker“ mit dem Russischen Nationalballett (18. Dezember). Das allerdings hänge wieder davon ab, ob die Russen dann überhaupt einreisen und ausreichend Shows in ganz Deutschland spielen könnten, denn die kämen ja nicht nur für einen Auftritt in Rostock, sondern für eine ganze Tournee. Wenn die Inzidenz das Maß aller Dinge bleibt, bleibe das Geschäft auf jeden Fall schwierig, so Holle.

Die Stadthallengesellschaft inRostock wird auf jeden Fall das 30. Jubiläum der Pass-Over-Bluesband mit Harro Hübner am 29. Oktober feiern. „Sollten wir mehr Abstand brauchen, ziehen wir damit von der Clubbühne in den großen Saal um“, sagt Verkaufsleiterin Sabine Dittschlag.

Auch für „Schlettis Danz up de Deel“ am 7. Dezember hofft sie, dass sie nicht erneut verschoben werden muss. Alle Veranstalter empfehlen Ticketinhabern, sich kurzfristig vor der Veranstaltung zu informieren, ob und wie sie stattfinden wird oder ob es Verschiebungen, Absagen oder gar Teilungen einzelner Termine gibt.

Weitere geplante Veranstaltungen

Bis Jahresende sind unter anderem noch folgende Konzerte und Auftritte geplant:

Die große Schlagerhitparade mit Ireen Sheer, Patrick Lindner, G. G. Anderson und anderen (1. September)

Vince Ebert (10. Oktober), The Magical Music of Harry Potter (11. Oktober)

Beatrice Egli (1. November)

Die Frank Schöbel Story (6.11.)

Geneses – A Genesis Déjà-vu (12.11.)

One Night of Queen (12.11.), Massachusetts Bee Gees Musical (17.11.)

Mario Barth (25.11.)

Holiday on Ice (2.-5. Dezember)

Angelo Kelly & Family (15.12.)

Kontra K (16.12.)

Sascha Grammel (17.12.)

A Musical Christmas (18.12.)

Schottische Musikparade (20.12.)

Game of Thrones (27.12.) und

Matthias Reim (30.12.).

