Rostock

Wie geht es meinen Lieben gerade? Eine Frage, die sich während der Corona-Pandemie vor allem jene stellen, die ältere Angehörige haben und diese nicht sehen können. Die Antwort könnte ihnen künftig der „Fernfreund“ liefern. Der digitale Aufpasser soll allein lebende Pflegebedürftige bewachen und deren Familien über ihr Wohlergehen auf dem Laufenden halten. Drei angehende Gründer aus Rostock wollen so Fürsorge aus der Ferne möglich machen.

Lange zu Hause bleiben

Auch wenn wohl gerade die meisten genug von den eigenen vier Wänden haben dürften, so ist es doch genau diese Umgebung, in der Senioren möglichst lange bleiben möchten: Auch im Alter ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause führen und sich dabei behütet zu fühlen – diesen Wunsch hegen viele. Steffi Beckert, Mathias Manzke und Kevin Lehzen möchten ihn erfüllen.

Anzeige

Dafür haben die Marketingexpertin, der Technomathematiker und der Elektroingeneur den „Fernfreund“ entwickelt. Dahinter verbirgt sich Smart-Home-Technologie, die sicherstellt, dass Alleinlebende mit ihren Angehörigen in Verbindung bleiben, egal wie weit entfernt diese sind, und im Notfall automatisch Hilfe bekommen. Dafür wollen Steffi Beckert, Mathias Manzke und Kevin Lehzen Spione in fremde Betten schicken.

Weitere OZ+ Artikel

„Fernfreund“ horcht an der Matratze

So funktioniert’s: Am Bett angebrachte Bewegungssensoren stellen fest, ob jemand auf der Matratze liegt und wachen über den Schlafenden. Sobald dessen Nächte und Nickerchen unruhiger als sonst verlaufen, sich die Person ungewohnt häufig hin und her wälzt oder gar nicht erst zu Bett geht, sendet der Sensor diese Info an eine App weiter. Diese wiederum schlägt auf dem Smartphone des Angehörigen Alarm oder setzt einen Hilferuf an den Pflegedienst ab.

Der „Fernfreund“ ist die Weiterentwicklung dessen, mit dem sich die drei angehenden Unternehmer ursprünglich selbstständig machen und die Betreuung von Krankenhauspatienten verbessern wollten: Im vergangenen Jahr hatten Steffi Beckert, Mathias Manzke und Kevin Lehzen das Projekt Triphari ins Leben gerufen und die intelligente Infrastruktur Iris konzipiert. Mit dieser sollten Ärzte und Pflegepersonal das gesamte Klinik-Inventar erfassen und den genauen Standort medizinischer Geräte per Knopfdruck abrufen können. Ziel: Zeit, die sonst fürs Suchen von EKG und Co. drauf ginge, sollte Patienten zugutekommen.

Aufpasser für Omi

Die Krankenhaus-Branche habe sich allerdings als schwierig erwiesen, deshalb wolle sich Triphari nun vorrangig Ottonormalverbrauchern widmen, erklärt Steffi Beckert. Der Markt ist groß. Ob die betagte Omi oder der kranke Papa: Viele Menschen haben Angehörige, die sie gut versorgt wissen möchten, auch wenn sie selbst nicht bei ihnen sein können. Zugleich wächst das Interesse an Smart-Home-Technologien. Das will sich Triphari zunutze machen.

Wie schwer Fürsorge aus der Ferne sein kann, wissen die Mitgründer Mathias Manzke und Kevin Lehzen aus eigener Erfahrung. Beide haben ältere Verwandte, die sie nicht immer wie gewünscht erreichen konnten. Blieb ein Anruf unbeantwortet, ließ die Angst nicht lange auf sich warten: Ist etwas Schlimmes passiert? Genau solche Sorgen will das Triphari-Trio jenen, denen es ähnlich geht, nehmen.

Start-up-Gründung im Spätsommer

Noch ist Triphari nur ein Projekt, doch schon bald soll daraus ein Start-up werden. „Spätestens im August wollen wir gründen“, sagt Steffi Beckert. Zuvor muss sich der „Fernfreund“ bewähren. Den Prototypen testet das Triphari-Team aktuell im Selbstversuch. Ab Mai oder Juni soll er dann in Pflegeeinrichtungen erprobt werden, sagt Steffi Beckert. Kann er auch dort punkten, wollen die drei angehenden Gründer ihr Produkt an Privatpersonen, aber auch an Heime und Kliniken, vermarkten.

Auch, wenn der „Fernfreund“ aktuell noch nicht ganz marktreif ist, einen ersten Erfolg kann er schon verbuchen: Beim Ideenwettbewerb der Gesundheitswirtschaft MV räumte er einen von sechs Preisen ab.

Unterstützung erfährt Triphari sowohl vom Land als auch von Profis aus Rostock. Das Förderprogramm Exist hilft mit einer Finanzspritze. Martin Setzkorn vom Zentrum für Entrepreneurship sowie Uni-Professor Hartmut Ewald stehen als Mentoren mit Rat und Tat zur Seite.

Kaffeemaschine gibt Bescheid

Beim Bettensensor soll es nicht bleiben, der „Fernfreund“ wird wachsen. „Wir wollen Schritt für Schritt weitere Geräte einbinden“, sagt Steffi Beckert. Verschiedenste Haushaltshelfer könnten als Aufpasser fungieren. So könnte etwa eine über eine smarte Steckdose betriebene Kaffeemaschine Auskunft darüber geben, ob sie wie gewohnt benutzt wird. „Dann weiß ich, ob Omi sich wie immer ihren Morgenkaffee aufgebrüht hat“, erklärt Beckert.

Anhand solcher Daten könne der „Fernfreund“ Bewegungsprofile erstellen und via App verschicken. Profitieren sollen alle, sagt Beckert: Pflegende Angehörige werden entlastet und Senioren könnten bis ins hohe Alter in ihren vier Wänden wohnen und sich sicher fühlen.

Mehr zum Thema:

Von Antje Bernstein