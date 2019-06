Rostock

Diese Weltmarke ist so finanzstark, dass sie keine Banken mehr benötigt. Sie ist ihre eigene Bank. Liebherr machte 10,5 Milliarden Euro Umsatz im vergangenen Jahr. Die Österreicher stecken Millionen Euro in Innovationen und mischen auf vielen Märkten mit. Ob Flugzeugbranche, Konsumgüterproduktion, Baugeräte-Sparte . . . Bis August soll nun einer der größten, landgebundenen Krane in Europa in Rostock funktionstüchtig sein: 164 Meter hoch. Bis zu 1600 Tonnen schwere Lasten soll der Riese heben können. Das Liebherr-Werk im Seehafen der Warnow-Stadt schafft damit ein weiteres sichtbares Wahrzeichen, das neue Möglichkeiten für die Wirtschaft bietet. Denn viele Kunden aus der Industrie wollen beispielsweise ihre besonders schweren Produkte, wie Turbinen, Windkraftanlagen oder Lokomotiven, komplett verschiffen. Dieses Angebot steht jetzt in Rostock und wird sich schnell herumsprechen. Dass für die Standfläche des Giganten fast sechs Millionen Euro Steuergelder des Landes flossen, ist gerechtfertigt. Stimulieren doch derart angelegte Fördergelder neue Investitionen der Privatwirtschaft. So wird es – ganz im Sinne der Kranbauer – auch dieses Mal sein.

Klaus Amberger