Rostocker Taucher zeigen spannende Unterwasserfunde als 3D-Drucke

Rostock

Schiffswracks, Anker, Holzplanken und sogar Reste früherer Hafenanlagen – die Ostsee birgt viele historische Schätze. Diese für die Öffentlichkeit präsentierbar zu machen, ist das Ziel der Gesellschaft für Schiffsarchäologie (GfS). Dazu plant der Verein aktuell ein neues Projekt zur „Digitalen Konservierung“. Die Werkzeuge: Unterwasserkameras und Bildverarbeitungssoftware, die diese Funde dreidimensional darstellen kann. Martin Siegel, Forschungstaucher und Vereinsvorsitzender: „Das Schöne daran ist, dass wir alles in einer Weise dokumentieren und darstellen können, die es der Öffentlichkeit leichter zugänglich macht.“ Gefördert wird das Vorhaben durch das Kultusministerium MV.

Vielfältige Darstellungsmöglichkeiten geplant

Das Verfahren, mit der die 3D-Modelle auf dem Computer entstehen und sogar im 3D-Drucker fassbar gemacht werden, heißt Fotogrammetrie. Dabei wird ein Objekt mit speziellen Kameras aus verschiedenen Winkeln aufgenommen. Die entstandenen Bilder werden von einer Software verarbeitet, die daraus ein dreidimensionales Modell erstellt. Ideen zur öffentlichen Darstellung gibt es viele, sagt Martin Siegel. „Aber erst einmal geht es darum, die Daten zu sichern“, betont er.

Martin Siegel (44), Vorsitzender der Gesellschaft für Schiffsarchäologie, mit einem gedruckten 3D-Modell eines Schiffswracks. Quelle: Martin Börner

Die nächsten Schritte sind aber bereits geplant. So arbeitet die GfS mit dem Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung zusammen. Dieses soll anhand der Modelle beispielsweise virtuell nachstellen können, wie ein Schiff untergegangen ist. Auch 3D-Drucke, die die Unterwasserfunde maßstabsgetreu nachstellen, gibt es bereits. Das Portfolio soll in den nächsten Monaten noch erweitert werden, sodass diese in Museen ausgestellt werden können. Auch Youtube-Videos gibt es bereits, die die Ostsee-Schätze von allen Seiten darstellen. Der nächste Schritt: Internetplattformen, auf denen Nutzer die Modelle eigenständig drehen, wenden und von allen Seiten betrachten können.

Modell eines Stockankers, der in der Warnemünder Bucht gefunden wurde. Quelle: Martin Börner

Funde von der Warnemünder Bucht bis zum Schweriner See

Die zehn aktiven Taucher des 40-köpfigen Vereins fanden in den vergangenen Jahren schon viele Objekte in der Ostsee. „Spannend sind vor allem Fundplätze, die in der öffentlichen Darstellung aber gar nicht so attraktiv sind“, erklärt er. Damit meint der 42-Jährige beispielsweise Pfähle, die Hinweise auf frühere Hafenanlagen oder Küstenbefestigungen geben.

So fand das Taucherteam bereits eine 250 Meter langen Mole im Rostocker Breitling. Diese diente früher zur Befestigung der Inselufer des Fahrwassers zwischen Warnemünde und Rostock.

Modell eines Schiffswracks an einer Info-Tafel Quelle: Martin Börner

Auch alte Jollen, beispielsweise im Alten Strom in Warnemünde, oder ein Schiffswrack auf Glowe vor Rügen fanden die Taucher bereits. Doch nicht nur in der Ostsee erfolgt die digitale Konservierung. In der Sammlung ist auch ein 20 Meter langes Wrack einer Schute aus dem Schweriner See zu finden.

Projekt soll maritimes Erbe schützen

Die Ergebnisse des Projektes sollen in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Jugendschiff Likedeeler besonders in der Kinder- und Jugendarbeit zum Einsatz kommen. „Das ist eine große Bereicherung“, sagt Geschäftsführer Peter Neumann. „Auch um unsere Gewässer besser kennenzulernen und zu schützen.“

Für Holger Franke, der durch seinen früheren Beruf als Schiffsschlosser viel Expertise im maritimen Bereich hat, ist das neue Projekt äußerst wertvoll. „Damit das für die Nachwelt erhalten bleibt“, sagt der 67-Jährige. Deshalb ist er regelmäßig bei den Forschungsarbeiten der Gesellschaft für Schiffsarchäologie dabei.

Die „Likedeeler“ in Rostock Schmarl. Das Schiff ist ein ehemaliger Stückgutfrachter und wird jetzt als Jugendschiff bzw. schwimmendes Schullandheim genutzt. Quelle: Martin Börner

Dabei ginge es auch darum, Kindern und Jugendlichen ein „maritimes Erbe“ zu hinterlassen. In der Öffentlichkeit Interesse für lokale Gewässer zu fördern, solle auch dem Küsten- und Umweltschutz dienen, erklärt Peter Neumann. Auch die Neugier für maritime Berufe solle durch die Bildungsarbeit geweckt werden.

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Seite der Gesellschaft für Schiffsarchäologie zu finden.

Von Anh Tran