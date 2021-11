Die Rostocker Tiertafel unterstützt Tierhalterinnen und Halter in Not mit Futter und ist da, wenn Hilfe benötigt wird. Durch Corona sei die Nachfrage jedoch gestiegen und die Spendenbereitschaft gesunken. Nadine Eikert ist sowohl Kundin als auch ehrenamtliches Mitglied der Tiertafel. Sie gibt einen Einblick in die Arbeit des Vereins.