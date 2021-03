Rostocker Tropenmediziner Reisinger: Sorgen wegen steigender Corona-Fallzahlen

Rostock

Mit Sorgen blickt der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger auf die deutschlandweit steigenden Corona-Infektionszahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner lag am Montag bei 82,9, vor vier Wochen (15.2.) waren es noch 58,9. Angesichts der in den vergangenen Tagen beschlossenen Lockerungen komme es nun auf die Vernunft der Bevölkerung an, sagte Reisinger. Denn die Lockerungen führten zwangsläufig zu einer Erhöhung der Infektionszahlen.

Deshalb müsse parallel zu den Öffnungen beispielsweise im Bereich des Einzelhandels die Zahl der privaten Begegnungen vermindert werden, betonte der Mediziner. In Mecklenburg-Vorpommern sei derzeit noch eher eine Seitwärtsbewegung zu beobachten.

Lesen Sie auch: Kliniken in MV berichten: Immer mehr jüngere Patienten wegen Corona im Krankenhaus

Trotz der Erfolge der Impfkampagne, die sich bei der sinkenden Inzidenz unter den Senioren zeigt, sei die Basis der Lockerungen weiter das Tragen von Masken sowie das Abstandhalten. Ab einer bundesweiten Inzidenz von größer 100 müsse über die Rücknahme einzelner Lockerungen nachgedacht werden.

Von RND/dpa