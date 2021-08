Krise im Krankenhaus - Rostocker Uni-Klinik in Not: Was die Kinderärzte in MV jetzt vom Land fordern

Die niedergelassenen Kinderärzte in MV sehen die Hauptschuld an der Lage der Kinder-Medizin in Rostock beim Land. Nun müsse Schwerin mehr Geld freigeben – für die Ausbildung von Kinder-Fachärzten und für eine komplette neue Kinderklinik. „Die Blockade-Haltung muss ein Ende haben“, so der Verbandssprecher.