Wirbel an der Unimedizin Rostock: Mit sofortiger Wirkung ist Vorstandsvorsitzender Christian Schmidt von seinen Aufgaben freigestellt worden. Zuvor hatten sich führende Mediziner an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt und auf desolate Zustände hingewiesen. Dem Land droht ein Streit über eine Abfindung in Millionen-Höhe.