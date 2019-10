Rostocker Unternehmen verfolgt Container weltweit

Rostock

Welcher Container kommt wann in welchem Hafen an? Welcher sollte genauer beobachtet werden? Wo könnte es zu Verzögerungen kommen und auf welchen Linien sollte zukünftig mehr Pufferzeit eingeplant werden? Wenn große Industrieunternehmen teilweise zeitgleich mehrere Hundert Container mit unterschiedlichen Reedereien übers Meer verschicken und erwarten, stehen sie vor logistischen Herausforderungen.

Das Rostocker Unternehmen Ocean Insights hat eine Software entwickelt, die Abhilfe schaffen soll. Zu den mehr als 100 Nutzern gehören unter anderem die Spedition Kühne + Nagel, das Chemieunternehmen Evonik und der Automobilzulieferer Brose. „Unser Kunde loggt sich auf unserer Webseite ein und erhält auf Knopfdruck eine Übersicht über seine gesamte Seefracht“, sagt Mitbegründer Felix Richter. „Er sieht auf einem Blick, welche Container gerade angekommen sind, bei welchen der Weitertransport organisiert und auf welche Fracht aufgepasst werden muss.“

Seeverkehr: Verzögerungen nicht ungewöhnlich

Auf dem Weg von China nach Deutschland beispielsweise sei ein Schiff einen guten Monat unterwegs – auf See könne in dieser Zeit viel passieren. „Und dann kommt es auch schonmal zu Verzögerungen von mehreren Tagen“, sagt der Hauptgeschäftsführer. Natürlich könne man sich auch an der voraussichtlichen Ankunftszeit eines Schiffes orientieren. „Wir sehen aber an der Resonanz unseres Produktes, dass das eben doch ein großes Ärgernis für die Kunden ist, dass dieses Datum nicht zuverlässig genug ist und dass eine sich abzeichnende Verzögerung zu spät kommuniziert wird.“

Wenig Digitalisierung auf hoher See

Der Rostocker sieht bei der Digitalisierung in der Seewirtschaft großen Nachholbedarf. Wenn man als Industrieunternehmen Container verschickt, funktioniere das heutzutage so, als wenn man was bei einem Onlineshop bestellt: Man bekommt zu jedem Paket eine E-Mail. „Wenn Unternehmen jetzt zu jedem Container einen Haufen E-Mails von verschiedenen Reedereien, mit denen die Fracht unterwegs ist, bekommen, verlieren sie schnell den Überblick“, sagt Richter. „Wir führen eine intelligente Auswertung von bestehenden Daten durch. Das hat die Branche bisher nicht geschafft.“ So werden alle verfügbaren Informationen unterschiedlichster Datenbanken für alle Container zusammengetragen und dem Kunden gebündelt zur Verfügung gestellt. Unter anderem werden Vorkommnisse in den Terminals beobachtet, Satellitenbilder und Statistiken zu bestimmten Routen ausgewertet. „Sobald ein Containerschiff in den Hafen einfährt, können wir das dem Kunden in Echtzeit mitteilen“, sagt der 40-Jährige.

Diese Transparenz biete den Kunden die Möglichkeit, Zeit und Geld zu sparen. Weitertransporte können so besser organisiert, Liegezeiten und die damit verbundenen Gebühren in den Häfen verringert und auch die interne Kommunikation der Spediteure mit den eigenen Kunden verbessert werden.

Gründung 2012 in Hongkong

Richter hat in Rostock Physik studiert und in Quantenphysik promoviert. Software sei immer seine Leidenschaft gewesen. Berufsbedingt war er viel in Hongkong und gehörte dort 2012 zu den Gründern von Ocean Insights. Nach drei Jahren in Übersee wurden dort die Zelte abgebrochen und die Leitung der Firma siedelte nach Rostock über. Das Büro in Hongkong besteht weiterhin – ebenso wie Standorte in den USA, Spanien und Indien.

Mitarbeiter gesucht

34 Mitarbeiter arbeiten am Rostocker Unternehmenssitz – 2015 waren es acht. „Das große Wachstum kam Mitte letzten Jahres“, sagt Personalchefin Stephanie Buse. „Die Softwareabteilung hat sich von vier auf zehn mehr als verdoppelt. Das war ein ganzes Stück Arbeit, an die entsprechenden Leute zu kommen.“ Dennoch vertrauen die Verantwortlichen auf den Standort im Nordosten. „Wir haben gesagt, wir machen das hier auf die norddeutsche Art – bisschen ruhiger, aber dafür solider. Hier herrscht nicht so eine große Fluktuation wie beispielsweise in Berlin“, sagt die 34-Jährige. „Außerdem gibt es hier smarte Leute, sowohl was Softwareentwicklung und Data-Science angeht, aber auch Leute mit einem maritimen Logistikhintergrund.“

Das zweite Produkt, das die Softwarefirma anbietet, beschäftigt sich mit Fahrplänen. „Wenn ich planen möchte, muss ich wissen, wann die Containerschiffe fahren“, erklärt Richter. Zukünftig soll das Angebot auch auf Straße und Schiene ausgebaut werden. „Da sind wir in Partnerschaften mit anderen Unternehmen“, sagt Richter.

Von Katharina Ahlers