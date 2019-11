Rostocker Unternehmer setzt auf die Power der Sonne

Kritzmow

Unabhängigkeit schaffen, Energiekosten senken, die Energiewende in Deutschland mit vorantreiben – das sind Ziele von Björn Schumacher (32). Der Experte für Fotovoltaik-Anlagen startete 2015 sein Gewerbe in Kritzmow bei Rostock und bietet unter anderem Lösungen für eine dezentrale Stromversorgung an.

Ob Fotovoltaikanlagen, Solarstromspeicher, Infrarotheizungen oder Wallboxen für das Elektroauto, alles inklusive schlüsselfertigen Komplett-Service. Als Francise-Nehmer unter dem Dach von Enerix beschäftigt Schumacher aktuell eine Bürokraft und zwei Monteure.

Von Thomas Luczak