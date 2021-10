Rostock

Der Rostocker Künstler Éne Slawow (55), bekannt unter dem Künstlernamen Enéos, hat in seinem Leben schon viel erlebt. Aber ein Vorfall auf der Zugstrecke von Rostock nach Hamburg machte auch ihn sprachlos.

Der Rostocker war im Regionalexpress mit seinem siebenjährigen Sohn unterwegs. Der Vater lebt von der Mutter des Kindes getrennt. Die beiden verstehen sich gut und der Junge war über das Wochenende bei Papa in Rostock.

Nun sollte es zurück nach Hamburg zur Mama gehen. Enéos wollte per Flieger nach Rumänien weiterreisen. Sein Ex-Frau wollte ihn nach der Übergabe des Kindes abends zum Hamburger Flughafen bringen.

„Plötzlich standen Polizisten neben mir.“

Doch daraus wurde nichts. Kurz vor Hagenow stoppte der Zug auf freier Strecke. Per Lautsprecher kam die Durchsage: „Fahrgastsignal!“ Enéos sagt, er habe sich noch gewundert, was das wohl zu bedeuten hätte.

Dann stoppte der Zug außerplanmäßig in Hagenow erneut. Plötzlich standen zwei Polizisten neben Vater und Sohn und baten die beiden, ihre Sachen zu packen und den Zug zu verlassen. Das, was es zu besprechen gebe, ginge nicht im Zug.

Enéos sagt: „Ich dachte noch, ich hätte meinen Mundschutz nicht ordentlich aufgehabt.“ Neben Vater und Kind stieg eine Frau ebenfalls mit aus dem Zug aus. Jene, die ihn angezeigt hatte. Die Frau wurde ebenfalls kurz vernommen. Durfte dann aber weiterfahren.

Mit solchen Werken wie dem Stier-Mann sorgt Enéos (55) weltweit für Aufsehen. Quelle: Dietmar Lilienthal

Draußen wurden Vater und Sohn von den Beamten getrennt. Der Vater wusste überhaupt nicht, „was los ist“, wie er sagt. „Ich dachte noch, das wird nur ein paar Minuten dauern, muss wohl ein Missverständnis sein. Die Polizisten teilten Enéos mit, dass gegen ihn eine Anzeige wegen „sexuell anzüglichen Verhaltens“ in der Öffentlichkeit vorliege.

Die Frau, die mit ausgestiegen war, hatte den Notruf gewählt. Der Rostocker wurde getrennt von seinem Sohn in einem Streifenwagen zur Polizeiwache nach Hagenow gebracht und dort vier Stunden in eine Arrestzelle gesperrt und verhört. Seinen Sohn durfte er in der Zeit nicht sehen.

„Wir haben getobt, gerangelt, geknuddelt.“

Doch was war passiert? Der Vater erinnert sich: „Mein Sohn und ich haben ein sehr liebevolles Verhältnis. Er hat ein bisschen rumgetobt im Zug, wir haben ein bisschen gerangelt und geknuddelt. Dabei ist er mir auf den Schoß gesprungen und ich habe etwas derb gesagt: „Ey, spring mir nicht auf die Eier!“

Das hatte die Frau wohl gehört und als sexuelle Aufforderung verstanden. Im Vernehmungsprotokoll wird ihm vorgeworfen: „Laut Angaben einer Zeugin soll Ihr Sohn um 13.30 Uhr sexuelle Handlungen an Ihnen vorgenommen haben. Der Vorfall soll sich in einem Regionalexpress von Rostock nach Hamburg ereignet haben. Konkret sollen Sie Ihr Kind animiert haben, mit seinen Füßen Handlungen in Ihrem Intimbereich vorzunehmen.“

Enéos weist das weit von sich. Er sagt: „Das ist totaler Blödsinn!“ Es sei normal, wenn Vater und Sohn sich mal drücken oder umarmen. Er sagt: „Es waren selbstverständlich keinerlei sexuelle Handlungen, es war keine nackte Haut im Spiel oder irgendwas in der Art.“

Im Zug habe er die Frau, die rund vier Meter weg saß, wahrgenommen. Sie hätte öfter zu ihm rüber geschaut, sei dann gegangen. Kurz darauf kam die Polizei.

Der Vater macht den Beamten keinen Vorwurf. Es sei korrekt, so einer Anzeige nachzugehen. Er wundert sich jedoch, warum andere Zeugen nicht vernommen oder ihre Personalien aufgenommen worden seien. Als Sitznachbarn hätte er ein älteres Ehepaar gehabt, die sich über sein lebhaftes Kind amüsiert hätten. Enéos sagt: „Das hätten die wohl kaum gemacht, wenn an dem Vorwurf was dran gewesen wäre.“ Hätten die Beamten dieses ältere Pärchen kurz befragt, wäre ihm und seinem Sohn einiges erspart geblieben.

Vier Stunden in Arrestzelle gewartet

So musste der Rostocker mehrere Stunden getrennt von seinem Kind in einer Zelle verbringen. „Ich kam mir vor wie ein Verbrecher“, sagt er. Entlassen wurden Vater und Sohn erst, als die Mutter des Jungen aus Hamburg angereist war und den Polizisten versicherte, dass ihr Ex-Mann „kein Pädophiler“ sei und sie ein sehr gutes Verhältnis pflegen würden. Gemeinsam sind Mutter, Vater und Kind dann mit ihrem Auto zurück nach Hamburg gefahren.

Katja Marschall, Sprecherin der Rostocker Polizeidirektion, bestätigt den Vorfall, der einige Wochen zurückliegt. Sie betont, dass es Pflicht der Polizei sei, derartigen Anzeigen nachzugehen, gibt aber zu, dass in diesem Fall nicht alles optimal gelaufen sei.

„Es wäre sicherlich besser gewesen, weitere Zeugen zu vernehmen, die es im Zug auch gegeben hat“, sagt Marschall. Die Sprecherin sagt, dass die Polizei weiterhin sehr dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung sei, Zeugen aber mit Augenmaß vorgehen sollten. Das habe in diesem Fall wohl gefehlt.

