Rostocker Veranstalter: „Warum geht Baumarkt, aber kleine Feste nicht?“

Rostock

Martina Hildebrandt ist Chefin der Hanseatischen Eventagentur in Rostock mit fünf festen Mitarbeitern. Die OZ sprach mit ihr, wie die Veranstalter im Land in Corona-Zeiten überleben.

OZ: Welche Verluste hat Ihnen das Veranstaltungsverbot in der Corona-Krise bereits beschert?

Hildebrandt: Wir reden jetzt schon von mehreren hunderttausend Euro und 30 Events, die uns verloren gegangen sind. Das Schlimme ist: Alles war bereits durchgeplant. Das ist so, als ob Sie bereits ein Haus fertig gebaut haben und es dann abreißen müssen. Es wird Ihnen nicht nur verboten, es zu bauen.

Was erwarten Sie jetzt von der Landesregierung?

Dass wir nach den sinnvollen Lockerungen in anderen Bereichen endlich auch eine Aussage bekommen, welche Veranstaltungen bald wieder möglich sind. Ab welchem Termin und mit welcher Besucheranzahl.

Was ginge denn aus Ihrer Sicht jetzt wieder?

Na ja, vieles im Freien, wo nicht mehr als einige hundert Besucher kommen. Wir mussten zum Beispiel Programme und Shows für sechs Volksfeste in MV absagen oder zehn Firmenfeiern, wo es genug Freiflächen gab. Dass wir aktuell noch keine Hanse Sail machen können, ist ja klar. Aber dort, wo genug Abstand gehalten werden kann, muss wieder etwas möglich sein. Es ist doch schwer zu erklären, dass hunderte Leute in einen Baumarkt gehen dürfen, aber ein Stadtfest oder ein kleines Konzert, wo die Menschen genug Platz haben, verboten bleibt.

Wie lange halten Sie noch durch, wenn Sie nicht weitermachen dürfen?

Unsere Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, und wir leben schon von den Rücklagen aus den Vorjahren. Man kann für die Branche sicher sagen: An jedem Tag mehr, an dem wir nichts machen können oder zumindest keine Planungssicherheit bekommen, steigt die Gefahr, dass Firmen in der Event-Branche pleitegehen. Und es hängen ja viele weitere Gewerke dran: Bühnenbauer, Techniker, Dekorateure, Zeltbauer, Caterer, Elektriker, Zaunlieferanten, Einlasskräfte, Toilettenlieferanten oder Fahrer.

Von Alexander Loew