Der Schrecken scheint verhallt zu sein, die Erinnerung nicht: Es ist kurz nach 10 Uhr, als der in der Türkei geborene den Mehmet Turgut im Februar 2004 den Dönerimbiss im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel aufschließt. Bis heute ist nicht genau geklärt, was kurz danach passiert ist.

Fest steht, Turgut wird nur 25 Jahre alt. Er wird von mehreren Schüssen in Hals, Nacken und Kopf getötet. Täter ist die Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund ( NSU), die sich 2011 selbst enttarnt. Genau 20 Jahre ist es her, seit der NSU 2000 die erste grausame Tat beging.

Aus diesem Thema ist nun ein einzigartiges künstlerisches Projekt entstanden: Geplant ist ein bundesweites dezentrales Theaterprojekt, zu dem Theater aller Städte beitragen, in denen der sogenannte NSU seine Opfer fand, seine Taten plante oder seine Ideologie entwickelte. Dabei ist auch das Rostocker Volkstheater, das das Projekt gemeinsam mit weiteren Stadt- und Staatstheatern und Kulturinstitutionen in Chemnitz, Dortmund, Hamburg, Heilbronn, Jena, Kassel, Köln, München, Nürnberg, Plauen/ Zwickau, Weimar und Rudolstadt/ Eisenach im Herbst 2021 umsetzen wird. An insgesamt 13 Spielstätten sollen zwischen dem 21. Oktober und dem 7. November 2021 bundesweit themenbezogene Premieren stattfinden, flankiert von einer gemeinsamen multilokalen Eröffnung und einem gemeinsam erarbeiteten Rahmenprogramm.

„Wir waren das erste Theater, das angesprochen wurde“

Träger des Theaterprojektes ist der Verein „Licht ins Dunkel“, der am 4. September 2020 gegründet wurde und zu dessen Gründungsmitgliedern auch das Volkstheater Rostock gehört. „Die Idee stammt aus Jena von Jonas Zipf, Werkleiter des städtischen Eigenbetriebs JenaKultur“, sagt Ralph Reichel, Intendant des Rostocker Volkstheaters. Zipf habe früher auch am Theater gearbeitet, daher kenne man sich. „Wir waren das erste Theater, das angesprochen wurde. Und ich war gleich sehr interessiert“, so Reichel.

Mit mehr als 100 000 Euro komme auch der Hauptanteil der Finanzen für die Startphase aus Jena, das Volkstheater Rostock sei als eines der kleineren Theater mit 5000 Euro dabei. Insgesamt rund 1 204 000 Euro soll das bundesweite Theaterprojekt kosten. 215 000 Euro sollen über Mitgliederbeiträge der einzelnen Theater, 380 000 Euro über Drittmittel durch Förderung von Städten und Ländern sowie Stiftungen und anderen Institutionen gesichert werden. Der restliche Betrag soll aus der Kulturstiftung des Bundes kommen.

Auch wenn es dazu noch keinen offiziellen Bescheid gibt, ist Reichel optimistisch: „Dazu gab es bereits Gespräche mit leitenden Mitarbeitern der Bundeskulturstiftung, die das Projekt sehr wichtig finden und es gibt eine positive Stellungnahme von Monika Grütters ( CDU).“ Zudem seien die Zusagen für Drittmittel mittlerweile so hoch, dass im Ernstfall eine abgespeckte Version davon stattfinden könne, so Reichel.

Musik von deutsch-türkisch-armenischen Komponisten

Seit über einem Jahr treffen sich die Dramaturgen aller Theater regelmäßig, um das Projekt zu entwickeln. Für das künstlerische Kernprojekt „Manifesto“ zeichne der deutsch-türkisch-armenische Komponist Marc Sinan verantwortlich. Neben einer zentralen Aufführung in Kassel würden zurzeit verschiedene „Bausteine“ komponiert, „sodass das Gesamtwerk aufgeteilt an verschiedenen Orten und in verschiedenen Formen stattfindet“, sagt Reichel. „Der Grundgedanke ist, dass man über Live-Besuch und über Internet die verschiedenen Bausteine zusammensetzen kann.“

Dafür wird in Rostock zurzeit ein Projekt für den Außenraum konzipiert: „Uns war es wichtig, nicht nur an das Negative zu erinnern, sondern positiv zu denken und das Miteinander“, sagt Reichel. Daher entwickelt die Schauspielsparte am Volkstheater zusammen mit den anderen Sparten einen theatralischen Stadtspaziergang, der positive Auswirkungen migrantischen Lebens in Rostock erfahrbar machen soll. Damit wolle man sich klar gegen die rechten Tendenzen positionieren.

„Wir wollen eine Gesellschaft des Miteinanders und nicht der Polarisierung. In diese Richtung soll auch unser Projekt im Sinne eines partizipativen musikalischen Gangs in die Stadtteile gehen“, so Reichel. Geplant sei eine Umzugsvariante, an der sich die Menschen beteiligen können. „Vermutlich wird das mit Schlagzeug- oder Trommelmusik passieren, da sind wir aber noch in der Entwicklung“, so der Intendant.

Nationalsozialistischer Untergrund Der Nationalsozialistische Untergrund ( NSU) war eine neonazistische terroristische Vereinigung in Deutschland mit den Mitgliedern Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Sie ermordeten zwischen 2000 und 2007 neun Migranten und eine Polizistin, verübten 43 Mordversuche, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfälle. Die Zahl der an den Taten Beteiligten und ihrer lokalen, überregional vernetzten Unterstützer ist umstritten. Ihr Umfeld wird auf 100 bis 200 Personen geschätzt, darunter V-Personen und Funktionäre rechtsextremer Parteien. Der NSU wurde ab dem 4. November 2011 öffentlich bekannt, als Mundlos und Böhnhardt tot in einem ausgebrannten Wohnmobil gefunden wurden und Zschäpe ihre Zwickauer Wohnung abbrannte sowie Bekennervideos versandte. Bis dahin hatten die Ermittler der Polizei rechtsextreme Hintergründe der Verbrechen weitgehend ausgeschlossen.

Zu dem Projekt gehören zudem künstlerische Beiträge, wie die Ausstellung „Offener Prozess“, von der ein Teil auch in Rostock gezeigt werden soll. „Ich gehe davon aus, dass wir zu der Hauptveranstaltung noch weitere größere oder kleinere Projekte auf die Beine stellen, die wir gemeinsam mit den anderen Städten und den Akteuren vor Ort planen, wie beispielsweise mit den Stadteilbegegnungszentren oder der freien Kulturszene der Stadt“, so Reichel.“

