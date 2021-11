Rostock

2 oder 3G? Diese Frage würde Frank Kropp am liebsten nur im Zusammenhang mit Glühwein stellen. Doch auch der Betreiber des beliebten Weihnachtsdorfs am Brink muss sich dieser Tage Gedanken machen, welche Regeln er in der kommenden Saison ansetzt.

Bisher sieht es danach aus, dass der Zutritt zu den Hütten nur Geimpften und Genesenen erlaubt werden kann. „Wir wollen niemanden ausgrenzen. Aber die aktuellen Vorschriften von vier Quadratmetern pro Gast bei 3G sind in der Realität nicht umsetzbar, gerade was die Kontrolle betrifft“, bedauert Kropp.

Frank Kropp betreibt das beliebte Weihnachtsdorf am Brink. Quelle: Ove Arscholl

Zudem sei es im Weihnachtsdorf vor allem abends voll, also dann, wenn kaum noch ein Testzentrum aufhat. „Und ob die Gäste wirklich bereit sind, für den Genuss von einem Glühwein noch einen Test zu bezahlen – das ist auch fraglich“, so Kropp.

Er will am Dienstag (2. November) erst einmal mit dem Aufbau des Weihnachtsdorfes starten. „Das zieht sich, vor allem auch durch die Deko. Da muss jede Kugel einzeln angehängt werden“, sagt er. Startschuss für den Betrieb ist dann wie auch beim großen Weihnachtsmarkt am 22. November. Bis dahin hofft nicht nur Kropp auf eindeutige Vorgaben vom Land – auf die er dann reagieren kann.

Was Kropp und sein Team ebenfalls merken: Die Nachfrage nach Terminen für die Weihnachtsfeiern startete deutlich später. „Normalerweise haben wir schon im Sommer erste Anfragen, jetzt geht es gerade erst los.“ Feststehe aber bereits, dass die beliebten Termine für Kindergarten- und Vorschulgruppen, mit denen im Advent gebastelt wurde, in diesem Jahr leider ausfallen müssen. Dafür bleibt das Weihnachtsdorf wie gewohnt auch bis in den Januar hinein offen, also auch für eine Silvesterparty. „Wir machen jetzt das Beste daraus und freuen uns, dass wir wieder arbeiten und mit guter Laune für unsere Gäste da sein können“, so Kropp.

Kontrollierter Eintritt und automatische Zählung

Auch die Veranstalter des Historischen Weihnachtsmarktes im Klostergarten blicken optimistisch auf die kommende Saison. Obwohl die finale Genehmigung vom Gesundheitsamt am Freitag noch ausstand, soll am 9. November mit dem Aufbau begonnen werden. „Dadurch, dass wir ja sowieso mit Eintritt und kontrolliertem Einlass arbeiten, wird bei uns 3G gelten“, erklärt Heiko Lange. Laut des Veranstalters könnten Besucher bei Bedarf auch ihre selbst erworbenen Tests mitbringen und vor Ort absolvieren. Für den ersten Markt unter Corona-Bedingungen sei unter anderem in eine automatische Zählanlage investiert worden. Und ins Licht – für die besondere Weihnachtsstimmung.

Um mehr Platz zu schaffen, würden einige kleine Stände weggelassen. Auch das Kulturprogramm sei etwas abgespeckt. „Aber wir halten an den beliebten Traditionen fest, also den Jazzabenden am Dienstag und immer mittwochs Irish Folk“, so Lange. Neu dazugekommen wäre der Donnerstag als maritimer Abend, für den unter anderem Auftritte von Shantychören wie den Breitlings geplant sind. Die Eintrittspreise seien genau wie vor Corona – Erwachsene und Kinder ab einer gewissen Größe zahlen immer drei Euro. „Nur Freitags und Samstags kostet der Eintritt fünf Euro“, kündigt Lange an.

Riesenrad fehlt auf dem Neuen Markt

Besonders froh, dass es wieder Budenzauber gibt, sind auch die Schausteller. „Denn ohne Weihnachtsmärkte ist unsere Branche tot“, sagt Lothar Welte, Chef des Schaustellerverbandes MV. Einige Betriebe hätten durch die Pandemie bereits aufgeben oder sich verkleinern müssen. „Durch den Personalmangel wird in diesem Jahr auch das Wiener Sport Rad der Familie Taube auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt fehlen“, so Welte. Das bedauere er genauso wie viele Liebhaber des kleinen, aber durch sein starkes Schaukeln beliebten Riesenrades, das sonst immer auf dem Neuen Markt steht.

Zudem wurde bereits angekündigt, dass die Lange Straße in diesem Jahr frei von Buden bleiben soll. „Das hat mich betroffen gemacht. Einige unserer Kollegen haben sich mittlerweile umorientiert und vom fahrenden aufs feste Gewerbe umgesattelt. Das ist ein herber Verlust, denn alle waren Schausteller aus vollem Herzen“, so Welte.

Umso wichtiger sei, dass die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr überhaupt wieder stattfinden. „Denn auch im Sommer war für uns längst nicht so viel los, wie wir uns gewünscht hätten“, bilanziert der Verbandschef, der sich auf die Adventszeit mit Kollegen und glücklichen Besuchern freut.

Von Claudia Labude-Gericke