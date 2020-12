Rostock

Drohende Massenentlassungen auf den MV Werften, Jobabbau auch auf der Rostocker Neptun Werft: Während die großen Schiffbauer in MV massiv unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden, gibt es von den kleineren Betrieben richtig gute Nachrichten – zum Beispiel von der Rostocker Werft Tamsen Maritim. Der Mittelständler mit rund 100 Mitarbeitern hat einen Auftrag der Bundesregierung an Land gezogen. Bis 2022 sollen im Stadtteil Gehlsdorf neue Einsatzboote für den Zoll entstehen. Auf Jahre sind damit etliche Jobs gesichert.

Tamsen schafft neue Stellen

Der Schiffbaubetrieb am Ostufer der Warnow ist der kleinste der drei bekannten Rostocker Werften, derzeit aber auch der erfolgreichste: „Wir schwimmen gegen den Strom“, sagt Geschäftsführer Christian Schmoll mit Stolz. Während anderen Orts Schiffbauer ihre Arbeit verlieren, hat Schmoll 2020 so viele neue Mitarbeiter eingestellt wie noch nie in der Firmengeschichte – immerhin zehn neue Jobs sind bei Tamsen Maritim entstanden. Und für Anfang 2021 plant er schon die nächsten Einstellungen.

Was das Unternehmen so erfolgreich macht: Schmoll und sein Team haben sich auf die Reparatur und den Neubau von Behördenbooten spezialisiert. Da wurden in der Vergangenheit beispielsweise Minensucher der Deutschen Marine bei Tamm fit für die Zukunft gemacht. Zuletzt lieferte das Unternehmen gleich eine ganze Serie von neuen Seenotrettungsbooten für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und nun dürfen die Rostocker auch für den deutschen Zoll bauen.

Die neuen Schiffe made in Rostock sollen in flachen Gewässern zum Einsatz kommen. Quelle: TAMSEN MARITIM GmbH

Aus drei Booten wurden zwei

Nach OZ-Informationen hatte der Zoll ursprünglich geplant, drei neue Boote für den Einsatz in küstennahen Gewässern bauen zu lassen. Aus Kostengründen werden es jetzt doch nur zwei. Jedes knapp 23 Meter lang und mehr als sechs Meter breit. Nach OZ-Informationen hatte der Zoll unter anderem die Kosten für moderne Abgas-Behandlungsanlagen auf Schiffen unterschätzt. Die aber brauchen die beiden neuen Boote definitiv, wenn sie in ihrem künftigen Einsatzgebiet legal unterwegs sein sollen.

„Die neuen Schiffe sind Watt-tauglich“ sagt Schmoll. Soll heißen: Mit einem Tiefgang von gerade mal 1,2 Meter sind die Boote, die von bis zu sechs Mann Besatzung gefahren werden sollen, auch für den Einsatz im flachen Wasser geeignet – in Flussmündungen, Boddengewässern oder im Wattenmeer. „Über derartige Einsatzmittel verfügt der Zoll bisher noch nicht“, sagt auch Andre Lenz, Sprecher der zuständigen Generalzolldirektion in Bonn.

Der 2372 PS-starke Antrieb macht die Neubauten knapp 40 Stunden Kilometer schnell. „Der Zoll verhindert auch auf See den Schmuggel – zum Beispiel von Waffen und Betäubungsmitteln – und erhebt Zölle, Verbrauchs- sowie die Einfuhrumsatzsteuer. Neben diesen Aufgaben nimmt der Zoll als Teil der Küstenwache Deutschlands auch den Schutz der 3660 Kilometer langen Außengrenzen auf See wahr“, so Lenz. Außerdem: Auch der Umweltschutz auf See und die Hilfeleistung in Seenotfällen gehören zum Aufgabenbereich.

Christian Schmoll ist der Geschäftsführer der Tamsen Maritim Werft – und hat den neuen Großauftrag an Land gezogen. Quelle: Moritz Naumann

Auftrag sichert mindestens 15 Jobs

Schmoll ist glücklich über den Auftrag des Bundes. „Immerhin werden 15 Mitarbeiter in den kommenden beiden Jahren durchgehend mit dem Bau der Schiffe beschäftigt sein. Die Auslieferung ist für Juni und für August 2022 geplant“, verrät er. Doch nicht nur für die Mitarbeiter von Tamsen Maritim ist der Tag ein Erfolg: Ein Großteil der Zulieferer sitzt ebenfalls in Norddeutschland. So wird ein Teil der Aufbauten bei einer Firma in Lübeck gebaut, Elektriker aus Hamburg übernehmen die Verkabelung am Bord und die Einrichtung liefert ein Rostocker Unternehmen.

„Solche Aufträge sind für uns enorm wichtig“, sagt Schmoll. Die vorangegangenen Neubauten hatte der Zoll beispielsweise in Finnland und in Estland in Auftrag gegeben. Die Rostocker waren damals leer ausgegangen, angeblich waren sie zu teuer. Allerdings gab es auf den Werften im Ausland dann beim Bau massive Probleme und Verzögerungen.

Rostocker werben um Aufträge des Staates

Schmoll wirbt deshalb darum, dass deutsche Behörden bei Ausschreibungen stärker auch deutsche Unternehmen berücksichtigen sollen: „Was das Know-how angeht, sind deutsche Schiffbauer nach wie vor nahezu unschlagbar.“ Seit Jahren macht er sich für ein nationales Schiffbau-Programm stark: Viele Schiffe – sei es beim Zoll, der Bundespolizei, der Fischereiaufsicht oder auch bei Landesbehörden – seien mittlerweile um die 30 Jahre alt und müssten dringend ersetzt werden.

„Für die Schiffbauer an der Küste ist das eine Chance. Wir brauchen keine Almosen vom Staat, wir brauchen Aufträge. Und wir stehen bereit“, so Schmoll. Große Hoffnung setzt er auch in den Ocean Technology Campus, der am Fischereihafen entsteht und auf dem die Fraunhofer-Gesellschaft zusammen mit Partnern aus der Wirtschaft neue Technologien für die Anbindung unter Wasser entwickeln will. „Auch für uns ist das ein ganz spannendes Geschäftsfeld“, sagt der Werft-Chef.

Neues LNG-Schiff für Sassnitz

Wie die beiden neuen Boote made in Rostock heißen werden und wo sie eingesetzt werden, sei noch offen. Auch zu den Baukosten macht Andre Lenz, Sprecher der Bundesbehörde, keine Angaben. Aber er verrät, dass es für MV einen weiteren Neubau geben wird: „Aktuell läuft das Vergabeverfahren für den Bau eines hochseegängigen Zoll-Einsatzschiffes mit LNG-Antrieb. Dieses Zollschiff ist für den Dienstort Sassnitz bestimmt.“

Von Andreas Meyer