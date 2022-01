Rostock

Werft auf internationalem Wachstumskurs: Das Schiffbau-Unternehmen Tamsen Maritim aus Rostock will seinen Exportanteil in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln. Die selbst entworfenen wattfähigen Boote, die derzeit für den Deutschen Zoll entstehen, sollen künftig auch nach Asien, Südamerika und in den Nahen Osten verkauft werden, sagt Tamsen-Geschäftsführer Christian Schmoll (52).

„Wir haben uns zugetraut, den Prototypen zu entwickeln und mehrere Jahre an dem Auftrag gearbeitet. Jetzt bauen wir zwei 23-Meter-Boote für den Zoll. Danach wollen wir damit in den Export“, sagt der studierte Schiffbau-Ingenieur. Die modernen Patrouillenschiffe seien für Behörden, wie den Küstenschutz, Polizei, Seenotrettung oder Zoll der Länder, hoch interessant. Schmoll schwebt ein Export in Länder wie Malaysia, Indonesien, den Nahen Osten, südamerikanische Länder und auch innerhalb der EU vor. Er hat Vertriebsleute in den Regionen dafür bereits in die Spur geschickt.

Will das Exportgeschäft in den nächsten Jahren verdoppeln: Tamsen-Maritim-Geschäftsführer Christian Schmoll. Aktuell entsteht auf der Rostocker Werft ein wattfähiges Zollboot (hier im Bild zu sehen). Quelle: Virginie Wolfram

Zollboote mit 1200 PS zur Verfolgung von Schmugglern

Derzeit bauen die Mitarbeiter und Zulieferer im Team in Rostock an den zwei Zoll-Booten. Das erste soll im Spätsommer fertig sein, das zweite zum Ende des Jahres. Die 23-Meter-Boote bestehen aus Aluminium, sind wattfähig und können in flachen Boddengewässern gut eingesetzt werden. Ein Boot kostet laut dem Tamsen-Geschäftsführer einen einstelligen Millionenbetrag.

Kommentar zu

„Es ist das erste in Deutschland neu gebaute Behördenboot, das die strengen Abgasbestimmungen von 2021 erfüllt“, betont Schmoll. Auch andere deutsche Behörden hätten Interesse an den Schiffen angemeldet. Die 1200-PS-Leichtbauten seien 22 Knoten schnell und damit geeignet, Schmuggler oder andere unerwünschte Schiffe auf See zu verfolgen. Der Tamsen-Chef plant, mit dem Boots-Typ in Serie zu gehen. Ein 17-Meter-Boot sei als kleinere Variante bereits in der Entwicklung, aber auch einen größeren bis 30 Meter langen Typ könne er sich in der Zukunft gut vorstellen.

Exportanteil soll auf 25 Prozent steigen

Für das internationale Geschäft will Christian Schmoll sich auf Unternehmenskooperationen in Form von Joint Venture konzentrieren. Lokale Werften würden für den Bau der Schnellboote als Partner mit an Bord geholt. „Wir würden zwei oder drei Boote selbst bauen und sie dann anleiten, die weiteren Schiffe selbst zu produzieren. Wir übernehmen dafür dann die Bauaufsicht und fungieren als Lieferanten“, erläutert der Geschäftsführer.

Bislang macht der Export rund zehn Prozent des Tamsen-Geschäfts aus. In fünf Jahren sollen es schon 25 Prozent sein, lautet das Ziel. „Der Export ist für uns zukünftig sehr wichtig“, sagt der Tamsen-Chef. Der Umsatz der Werft an der Warnow hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Derzeit beschäftigt sie 120 Mitarbeiter, darunter 20 Lehrlinge. Als Werfteigner Heiner Tamsen sie 2009 übernahm, waren es mit 56 Männern und Frauen nur die Hälfte.

Kommentar zu Export in MV: Warum die Zeichen auf Wachstum stehen

Tamsen Maritim Rostock: Hier werden derzeit zwei wattfähige Boote für den Deutschen Zoll gebaut. Quelle: Virginie Wolfram

Corona-Jahre haben Tamsen Maritim etwas gebremst

Die beiden Corona-Jahre 2020 und 2021 waren auch für Tamsen Maritim nicht leicht. „Viele Kunden sind zurückhaltender gewesen, das hat uns beim Umsatz in der Entwicklung ausgebremst“, sagt Christian Schmoll. Um sich in der hart umkämpften Branche durchsetzen zu können und weiter zu wachsen, stellt sich das Rostocker Unternehmen aber breit auf. Das Hauptgeschäft liegt auf der Reparatur von Marine-, Behörden- und Fahrgastschiffen sowie Seenotrettungsbooten. Bis zu 50 Reparaturen sind es im Jahr – sie machen die Hälfte des Gesamtumsatzes aus.

Wechselvolle Geschichte: Tamsen rettete insolvente SMG-Werft Der Schiffbaustandortin Rostock-Gehlsdorf hat eine lange Geschichte. Der Betrieb ging ursprünglich aus der 1850 gegründeten Neptun-Werft hervor. Bis 1990 war es vor allem eine Reparaturwerft für Militärschiffe. 2004 hatte die Gehlsdorfer SMG-Werft als Ableger des britischen Premium-Bootsherstellers Sunseeker den Betrieb aufgenommen. Das Land MVunterstützte die Ansiedlung damals mit sieben Millionen Euro. Acht bis neun Yachten der ersten Baureihe, jede etwa 24 Meter lang und 2200 PS stark, sollten pro Jahr in Gehlsdorf produziert und in alle Welt verkauft werden. Doch nur vier fanden einen Käufer, bevor der Markt für Luxusyachten im Zuge der Wirtschaftskrise 2008/2009 völlig einbrach. Von den rund 150 Mitarbeitern musste noch vor der Insolvenz etwa die Hälfte gehen. Im Jahr 2009 übernahm der erfolgreiche Hamburger Kaufmann und Werfteneigner Heiner Tamsen den Standort und die Werft hieß künftig Tamsen Maritim. Seit der Übernahme haben sich Mitarbeiter- und Umsatzzahlen des Unternehmens verdoppelt.

Die Werft baut außerdem die Formen für riesige Rotorblätter mit bis zu 81 Metern Länge für die Windkraftbranche. Diese Produktionsformen, mit denen Windradblätter dann vor Ort produziert werden können, gelten bereits als wichtige Exportgüter des Unternehmens. Diese Werkzeuge verkaufte Tamsen unter anderem nach China, in die USA und nach Dänemark.

Von Virginie Wolfram