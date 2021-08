Warnemünde

Während etwa eine Million Besucher jährlich die Meyer Werft in Papenburg unter dem Slogan „Zu Besuch bei den Ozeanriesen“ stürmen, ist es in der Rostocker Neptun Werft still. Besucher können sich den Bau der Schiffe nur an wenigen Tagen der offenen Tür aus nächster Nähe ansehen. Touristen-Touren werden nicht angeboten.

Dabei erstellte die Meyer Werft, zu der seit 1997 auch die Neptun Werft gehört, erst im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie, um zu prüfen, ob sich ein Besucherzentrum nach Papenburger Vorbild nicht auch in Rostock umsetzen lassen würde. Doch es gebe gleich mehrere Gründe, die dagegen sprechen, sagt Pressesprecher Peter Hackmann aus Papenburg.

„Am schwierigsten ist die Eingangslogistik umzusetzen“, gibt er zu bedenken. Da sich das Werftgelände im Hafengebiet befindet, unterliegt sie den sogenannten ISPS-Sicherheitsrichtlinien, die seit dem Terroranschlag in den USA am 11. September 2001 an Flughäfen und in Häfen gelten. „Wir müssten eine komplett neue Eingangssituation, sprich einen neuen Zugang zur Werft, schaffen – das ist kaum umsetzbar.“

Zu viel Konkurrenz

Doch neben der Eingangslogistik und den strengen Sicherheitsbestimmungen ist es auch die große Wettbewerbsintensität, die in Rostock und Warnemünde herrscht. „Das Besucherzentrum in Papenburg besuchen viele Touristen, weil es günstig an der Autobahn gelegen ist und es nur wenige andere touristische Highlights in der näheren Umgebung gibt.“

Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft Quelle: Ove Arscholl

In der Hansestadt sehe das ganz anders aus. „Wir würden in Konkurrenz mit dem Strand, mit Karls Erdbeerhöfen und etlichen weiteren touristischen Hochburgen stehen – die Gästeströme verlaufen sich in Warnemünde viel mehr als in Papenburg“, ist Hackmann sicher.

Er bedauert diese Entscheidung sehr: „Schließlich haben wir mit unseren Führungen großen Erfolg und es wird auch in Rostock ein technikaffines Publikum geben, das sich über die Führungen freuen würde – und natürlich generiert es auch nicht von der Hand zu weisende Einnahmen.“ Bis zu zwölf Euro zahlen Besucher in Papenburg für eine Führung.

Überraschungs-Erfolg in Papenburg

Doch auch in Papenburg sei es nicht von Anfang an ein Erfolg gewesen. Vor 27 Jahren, als sich das Zentrum gründete, sei es zunächst ein Transparenz-Angebot gewesen. „Seit 32 Jahren bauen wir Kreuzfahrtschiffe und Umweltschützer machten sich große Sorgen um die Ems. Wir haben die Kritiker eingeladen, sich von unserer Arbeit zu überzeugen. Nach dem Motto: Bevor ihr euch eine Meinung bildet, schaut euch unsere Arbeit an. So entstand das Besucherzentrum mit gerade einmal 2000 Gästen pro Jahr.“

Dass es sich zu einem so großen Hype entwickeln würde, dachte damals noch niemand. Es folgten Fernseh-Reportagen über das Besucherzentrum und der Kreuzfahrt-Boom. Plötzlich wollte jeder sehen, wo die Aida-Riesen mit ihren roten Kussmündern geboren werden.

Doch es gab auch in Papenburg Probleme, gibt Peter Hackmann zu: „Der Betriebsrat war alles andere als erfreut und verglich überspitzt die Werftmitarbeiter mit Zootieren. Sie sagten, dass nur noch die ,Bitte nicht füttern“-Schilder fehlen würden. Auch der Sicherheitsaspekt für die Besucher war und ist immer wieder ein großes Thema.“

Als es immer mehr Besucher in Papenburg gab, entschied sich die Werftleitung, das Besucherzentrum in die Hände eines eigenen Betreibers zu legen, um sich weiter vollkommen auf den Schiffbau konzentrieren zu können. „Damit sind wir in Rostock gleich beim letzten Problem. Vermutlich würden wir keinen Betreiber wie in Papenburg finden. Dort wird das Zentrum von der Papenburg Marketing GmbH betrieben.“

Betriebsrat äußerte Bedenken

Thomas Schütt, der mit seinem Ausflugsschiff „Mecklenburg“ täglich Touristen zu Hafenrundfahrten einlädt, kann sich vorstellen, dass viele Urlauber das Angebot nutzen würden: „Aber die meisten beobachten lieber das Ein- und Auslaufen der schon fertigen Kreuzliner von der Hafenkante aus.“

Auch in der Tourismuszentrale in Rostock hält sich die Nachfrage nach Touri-Touren zu den Werften in Grenzen, sagt Anja Thomanek: „Viele Gäste schätzen das Gesamterlebnis mit einer hohen maritimen Erlebniswelt, zum Beispiel am Stadthafen oder im IGA-Park. Gerade die Kreuzfahrtschiffe lassen sich von der Kaikante am Warnemünder Passagierkai oder vom Wasser mit der Fahrgastschifffahrt hautnah erleben.“

Von Carolin Riemer