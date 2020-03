Rostocker Zahnärztin verpasst kranken Kinderzähnen Stahlkappen

Rostock

Die gute Nachricht vorweg: Den Zähnen der Kinder in Deutschland geht es recht gut. Fast 80 Prozent der Zwölfjährigen besitzen gesunde Gebisse aus bleibenden Zähnen. Das zeigt eine aktuelle Studie, die unter Leitung des Greifswalder Medizinprofessors und Kinderzahnheilkundlers Christian Splieth durchgeführt wurde. Bei den Milchzähnen sieht es aber deutlich schlechter aus: Knapp die Hälfte aller Sechs- bis Siebenjährigen haben Karies.

Die Rostocker Zahnärztin Luise Foth kann das aus ihrem Arbeitsalltag bestätigen. Die Kinderzahnheilkundlerin arbeitet in der Rostocker Praxis ihres Kollegen Dirk Röhrdanz und hat sich auf die Behandlung kranker Milchzähne spezialisiert.

An ihrem Tabletcomputer geht sie Fotos von Kindergebissen durch. Manche der kleinen Zähne haben dort, wo das Zahnfleisch ansetzt, weiße Ränder. „Daran ist eine beginnende Karies erkennbar“, erklärt die 33-Jährige. Grund sind Bakterien, die Säure produzieren. Diese wiederum sorgt dafür, dass Mineralien aus den Zähnen gelöst werden. Derart geschwächt, entwickelt sich an den Zähnen Karies.

Stahlkronen für erkrankte Milchzähne liegen in einer Schublade. Quelle: Dietmar Lilienthal

Vorurteil: „Das sind doch nur Milchzähne “

Die Zahnärztin zeigt Bilder von Zähnen mit braunen Rändern und Backenzähne, die regelrecht angefressen wirken. Zähne, die dringend behandelt werden müssen. Was aber oft nicht passiert. „Das sind doch nur Milchzähne, die fallen doch ohnehin bald heraus“, benennt Luise Foth ein gängiges Vorurteil, das sie oft in ihrer Praxis hört. „Das ist falsch“, sagt die aus Templin ( Brandenburg) stammende Medizinerin.

Eltern müssen nachputzen Zähneputzen ist die beste Prophylaxe, mindestens zwei Mal am Tag. „Verwendet werden sollte fluoridhaltige Zahncreme“, rät die Rostocker Zahnärztin Luise Foth. Eltern müssen nachputzen, also den Kindern helfen, die schwierigen Stellen im Gebiss mit der Zahnbürste zu erreichen. Schadhafte Stellen sollten mit zahnfarbenen Kunststofffüllungen repariert werden. Manche Defekte können auch mit Kronen behandelt werden. Es handelt sich um sogenannte konfektionierte Kronen aus Stahl. Diese müssen, anders als bei Erwachsenen, nicht extra für das Gebiss hergestellt werden. Kinder müssen nicht auf Süßigkeiten verzichten. Wichtig ist jedoch, dass sie nicht ständig konsumiert werden. Bei zeitlich begrenztem Konsum können die Abwehrkräfte des Körpers, etwa der Speichel, aktiviert werden.

Denn schadhafte Zähne bleiben oft jahrelang in den Mündern der Kinder, was Konsequenzen für den gesamten Mundraum haben kann: Die Bakterien greifen das Zahnfleisch und nicht selten die anderen Zähne an, oft auch die bleibenden. Bei Verdacht auf Karies sollte zudem unbedingt ein Röntgenbild gemacht werden, um versteckte Schäden zu erkennen.

Schulanfänger mit Problemen Die Deutsche Gesellschaft für Jugendzahnpflegelässt regelmäßig den Gesundheitszustand der Kindergebisse untersuchen. Laut der 2018 veröffentlichten Erhebung haben 78,8 Prozent der Kinder im Alter von zwölf Jahren gesunde bleibende Zähne. Sechs- bis siebenjährige Schulanfänger haben schadhaftere Zähne: 53,8 Prozent der Kinder besitzen naturgesunde Gebisse mit Milchzähnen. Bereits 13,7 Prozent der Kinder im Alter von drei Jahren haben mit Karies zu tun.

Die Behandlungsmethoden, die die junge Frau anwendet, überraschen: Sie arbeitet häufig mit Kronen. Die kleinen Stahlkappen für Kinderzähne gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Die Therapie ist denkbar einfach. Oft werden sie auf den erkrankten Zahn gesetzt. Fertig. Ohne Bohren und Abschleifen, ohne Schmerz oder Narkose.

Tatsächlich stoppt die Krone den Verfall des Zahns, indem sie die Nahrungszufuhr für die Bakterien unterbricht. Und wo bei Erwachsenen aufwendig jede Unebenheit abgeschliffen werden muss, reguliert sich das formbare Kindergebiss von selbst. „Nach zwei bis drei Wochen ist von der Krone nichts mehr zu spüren.“

Milchzähne müssen mitunter gezogen werden. Der Nachbarzahn wird mit einer Metallschleife versorgt - hier auf einem Abdruck zu sehen -, die mit einem Platzhalter ausgestattet ist. Er verhindert, dass die entstandene Lücke sich schließt. Quelle: Dietmar Lilienthal

Schlechte Erfahrungen mit Kunststofffüllungen

Die Kronen-Lösung zieht die Zahnärztin manchmal auch bei kleineren Schäden am Zahn den anderen Behandlungsmöglichkeiten vor. Beliebt seien zum Beispiel bunte Kunststofffüllungen. Mit ihnen hat Luise Foth schlechte Erfahrungen gemacht. „Sie fallen heraus, und darunter geht die Karies weiter.“

Sind Milchzähne zu stark angegriffen, müssen sie mitunter gezogen werden, sagt die Hansestädterin. Sie versorgt in so einem Fall den Nachbarzahn mit einer Metallschleife, die mit einem Platzhalter ausgestattet ist. Der verhindert, dass die entstandene Lücke sich schließt. Denn das könnte negative Auswirkungen für den nachfolgenden bleibenden Zahn haben.

Gründe für Karies an Milchzähnen ist mangelnde Mundhygiene. „Sobald der erste Zahn da ist, muss geputzt werden“, sagt Luise Foth. Und zwar mit Zahncreme, die Fluorid enthält. „Zweimal am Tag sind ein Muss!“ Außerdem sollten Eltern „nachputzen“, also selber Hand anlegen, weil kleinere Kinder motorisch nicht in der Lage sind, selber alle Zähne zu erreichen. Das gelingt erst ab einem Alter von etwa acht Jahren.

Prophylaxe ist grundlegend, das bestätigt auch die Studie des Greifswalders Prof. Christian Splieth für die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege. Deren Ergebnis: Das Zähneputzen ist in den Alltag der Kindertagesstätten zu integrieren.

Die Ursachen für Karies sind bekannt. Die für eine andere häufig auftretende Erkrankung hingegen nicht: die sogenannten Kreidezähne. „Gefühlt treten sie heute öfter auf als früher“, sagt Luise Foth. Das Phänomen heißt in der Fachsprache MIH – Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation. „Dabei ist die Bildung des Zahnschmelzes gestört“, erklärt die Expertin. Die Zähne sind empfindlich und drohen zu zerbröckeln. Auch in diesen Fällen können Stahlkronen bei betroffenen Zähnen helfen, erklärt die Rostockerin.

Von Matthias Schümann