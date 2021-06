In der Hansestadt Rostock endet eine Ära: Nach knapp 30 Jahren geht Zoodirektor Udo Nagel in den Ruhestand. Der 68-Jährige habe den Zoo geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist, sagen seine Weggefährten. Was ihm die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur wünschen.

Der scheidende Rostocker Zoodirektor Udo Nagel mit seiner Frau Ieva (63): „Ich bin sehr froh das mein Mann jetzt in Rente geht. Wir haben so viele Interessen und in den letzten Jahren ist so viel liegen geblieben. Es gibt noch so viele schöne Sachen zu entdecken.“ Quelle: Martin Börner