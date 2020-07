Rostock

Viele Kurdirektoren wären das Zeug lieber heute als morgen los. Wenn ein Gemisch aus Seegras, Algen und sonstigen Hinterlassenschaften in Massen an den weißen Strand gespült wird, ist die makellose Postkartenidylle dahin. Vor allem an der Ostseeküste, an der keine Gezeiten helfen, das „Treibsel“ rasch wieder zurück ins Meer zu befördern, muss in der Saison viel Geld ausgegeben werden, um es einzusammeln und dann teuer zu entsorgen.

Der Rostocker Brackwasserökologe Professor Hendrik Schubert kann diesen Ärger gut nachvollziehen, aber für ihn ist zumindest das Seegras darin eine ganz besondere, ungeheuer wertvolle Pflanze.

Anzeige

Algenforscher sind begeistert

Seegras schafft zum Beispiel Laichmöglichkeiten für viele wirtschaftlich wichtige Fische, vor allem für den Hering ist es unverzichtbar. Es dient kleinsten im Wasser schwebenden Organismen als Versteck, dämpft die Wirkung von Wellenschlag und Strömung auf den Meeresboden und wirkt dadurch stabilisierend, es reichert das Ostseewasser und den Meeresboden mit Sauerstoff an – Prof. Schubert kann eine lange Liste von Vorzügen vorbringen.

Weitere OZ+ Artikel

An seinem Lehrstuhl wurden die Seegrasbestände in den vergangenen Jahren mehrfach erfasst – und diese intensive Beschäftigung weckte bei dem Algenforscher Begeisterung: „Entwicklungsgeschichtlich sind alle höheren Pflanzen auf der Erde aus Grünalgen hervorgegangen, auch das Seegras. Seegräser sind aber die einzige Gruppe der Blütenpflanzen, die es geschafft haben, ins Meer zurückzugehen und sich dort unter Bedingungen zu behaupten, mit denen Algen Schwierigkeiten haben.“

Mehr noch, Seegräser weisen eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegenüber katastrophalen Umweltveränderungen, wie zum Beispiel Eisgang oder starken Stürmen, auf: „Ihre Samen bleiben über Jahrzehnte im Sediment und sind dann immer noch keimfähig.“

Seegrasbestände sind spärlich geworden

Trotzdem: Die Helsinki-Kommission zum Schutz der Ostsee hat ihren Bestand als stark gefährdet eingestuft. Worin das Problem besteht? Der Professor erzählt von einem Pilz, der in den 1930er Jahren an deutschen Küsten ein großes Seegrassterben ausgelöst hat. Davon hätten sich Nord- und Ostsee mittlerweile weitgehend erholt. Vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 90er Jahre sei außerdem ein zu hoher Nährstoffgehalt im Wasser dafür verantwortlich gewesen, dass die Ostsee trüber geworden ist. Pflanzen in tieferen Regionen bekommen dadurch nicht mehr genug Licht.

Forscher bei der Arbeit – Prof. Hendrik Schubert hat mehrfach die Seegrasbestände in der Ostsee kartiert. Quelle: Privat

Wachsender Schiffsverkehr, durch den viel Sediment aufgewirbelt wird, auch die speziellen Salzgehaltsverhältnisse in der Ostsee – für Schubert gibt es nicht die eine einzige mögliche Ursache dafür, dass die Seegrasbestände heutzutage eher spärlich geworden sind, sondern ein ganzes Bündel verschiedener Faktoren, deren Zusammenwirken diese Pflanze unter Druck gebracht haben.

Ungeliebtes Strandgut als Ressource ?

Etwa 50 Seegrasarten gibt es weltweit. In der Ostsee kommen vor allem „Zostera marina“, das gewöhnliche Seegras, und seltener auch „Zostera noltii“, das kleine Seegras vor. Um sie zu erhalten und wieder stärker zu verbreiten, werden derzeit verschiedene Wege ausprobiert. Eine Hannoveraner Wissenschaftlerin versucht beispielsweise herauszufinden, welche technischen Maßnahmen helfen könnten, günstige Bedingungen für die Wiederansiedlung von Seegraswiesen zu schaffen.

Fast meterhoch aufgetürmtes Treibsel nach starkem Sturm – verständlich, dass Badegäste solch einen Anblick störend finden. Quelle: Hendrik Schubert

Prof. Hendrik Schubert selbst leitet zur Zeit ein internationales Team, das sich im Rahmen des EU-Projektes „Contra“ zum Ziel gesetzt hat, beim Umgang mit Treibsel ein Umdenken anzustoßen. In diesem Projekt versuchen Wissenschaftler gemeinsam mit Gemeinden, Firmen und Behörden aus sechs Ostsee-Ländern das bislang ungeliebte Strandgut als eine Ressource zu begreifen und nachhaltig zu nutzen.

EU-Gesetze erschweren Seegras-Forschung

Für Seegras gibt da viele Möglichkeiten. Ein zentrales Problem allerdings: Was da als Treibsel angespült wird, ist bei weitem nicht nur Seegras. Es besteht aus Algenmatsch, Muschelresten und vielem mehr, wodurch nahezu alle traditionellen Ansätze nicht mehr funktionieren. Hier ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nutzungskonzepte zu entwickeln und zu testen, ist Aufgabe von Contra.

Seegras gegen den Klimawandel? Seegras ist in seiner Wachstumsphase im Sommer in der Lage, große Mengen Kohlendioxid zu speichern – weshalb es Hoffnungen gibt, es könnte genutzt werden, um dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Der Haken dabei: Stirbt die Pflanze im Winter ab, wird das CO2 wieder freigesetzt. Dort, wo abgestorbene Blätter im Sediment bleiben, wäre es dennoch über lange Zeiträume klimafreundlich verstaut. Überall, wo es starken Gezeiteneinfluss gibt sowie in Tiefenbereichen, die durch starke Stürme beeinflusst werden, funktioniert das allerdings nicht. Dennoch: Prof. Hendrik Schubert von der Rostocker Universität hat sich in den Kopf gesetzt, genauer herauszufinden, welche Wirkungen Seegras auf die Wassereigenschaften hat und wie die Kohlenstoffbilanz genau aussieht. Auch diese Fragen werden, gemeinsam mit Kollegen aus fünf Ostseeanrainerstaaten, im Projekt Contra untersucht.

Die Palette der zu testenden Möglichkeiten ist breit und reicht von der Verarbeitung zu Düngemitteln über den Einsatz im Küstenschutz und Straßenbau bis hin zur Verarbeitung zu Biokohle. Die Probleme, die dabei auftauchen, liegen oft im Detail – unter anderem in der Europäischen Gesetzgebung. Prof. Schubert erklärt: „Treibsel gehören erst einmal niemandem. Sobald sie aber jemand anfasst und abtransportiert, ist er verpflichtet, sie entsprechend der EU-Abfallstoffrichtlinie zu behandeln.“ Sand, der immer mit eingesammelt wird, kann danach nicht einfach zurück an den Strand gebracht werden. Er gilt plötzlich als Müll.

Über Bedeutung von Treibsel informieren

Im Zuge des Projektes „Contra“ sollen nun Wege gefunden werden, um Hindernisse wie diese zu beseitigen. Am Ende ist geplant, eine Art Werkzeugkasten für Bürgermeister zur Verfügung zu stellen; einen Leitfaden, in dem unterschiedliche Varianten im Umgang mit Seegras & Co. beschrieben und deren Vor- und Nachteile sowie die ökonomischen Kenndaten zur Verfügung gestellt werden.

Genauso wichtig ist Prof. Schubert aber, im gleichen Atemzug über die Bedeutung von Treibsel und Seegras im Küstenökosystem zu informieren. Dadurch könne man vielleicht erreichen, dass Touristen kurzfristige Anspülungen beziehungsweise geringe Mengen akzeptieren und nicht täglich einen gesiebten und geharkten Strand erwarten.

Von Katja Bülow