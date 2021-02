Rostock

Es gibt den einen Moment im Leben, von dem viele Menschen lange zehren. Für Marten Körner hat er mit einem faltigen und grimmig blickenden Gesicht zu tun. Für vielleicht eine Minute war er Charlie Watts, dem berühmten Schlagzeuger der Rolling Stones, ganz nah. ,Klick’ machte es und ,klick’ und noch mal ,klick’. Porträtaufnahmen Auge in Auge. „Er hat geguckt, als ob er kurz vor dem Schafott war“, sagt Körner und lacht.

Seit rund 20 Jahren fotografiert der Rostocker Musiker, darunter die ganz großen Stars. Ein Zeitvertreib. Im wirklichen Leben ist der 55-Jährige Lehrer für Sonderpädagogik. Was für ein Kontrast: in der Woche die Schule, am Wochenende die Welt des Glamours.

Anzeige

Vom Vater zum Sohn: Erst das Fotografieren, dann der Beruf

Viele Stars hat Marten Körner schon abgelichtet. Die Stones, Bruce Springsteen, Red Hot Chili Peppers, Boss Hoss, den Rag ’n’ Bone Man. Für Internetplattformen ist er seit 2016 zu etwa 20 bis 30 Konzerten in Europa unterwegs. Verwendet werden die Fotos für Musik-Rezensionen oder Konzertankündigungen. Das führt ihn durch Deutschland, nach Roskilde in Dänemark oder Frankreich.

Mehr zum Thema:

MV: Fotograf Knut Maron wirft seit 30 Jahren durch seine Kamera einen künstlerischen Blick auf die Welt

Klaus Ender: Der Rügener, der die Aktfotografie in der DDR salonfähig machte

Angefangen habe die „Leidenschaft“ (nicht Hobby!) bereits als Kind. „Mein Vater hat mich mit in die Dunkelkammer genommen“, sagt er. Der Vater war Lehrer, leitete eine Foto-AG. Das Leben ist voller Parallelen. Körner wurde später beides: Lehrer und Fotograf.

Jagger sah „gut aus“, Heino fand er eher peinlich

Zur Musik sei es vor 20 Jahren über eine Jazz-Reihe in Rostock gekommen, die Bekannte ins Leben riefen. „Beim ersten Konzert habe ich gedacht: Ach, nimmst du einfach mal die Kamera mit.“ Deal! Er machte fortan die Fotos, sorgte für gute Bilder im Internet. Anderen aufgefallen sei er schließlich – „durch Qualität“. Eine andere Location außerhalb MVs ist bis heute einer seiner Lieblingsorte: das Kulturhaus in Neuruppin, Brandenburg, der Stadt Fontanes. „Hier bin ich Haus-und-Hof-Fotograf.“ Weil es einfach berauschend sei.

Der Kontakt zu internationalen Stars gelang ihm über die Internet-Plattformen, die ihn buchen, für Konzerte akkreditieren, seine Fotos vermarkten. Er zeigt Aufnahmen und erzählt Geschichten. Mick Jagger auf dem Catwalk – „Das sieht einfach gut aus.“ Marteria im Ostseestadion – „ein Gesamtkunstwerk“. Heino in der Provinz – „Nicht ehrlich. Ich fand es peinlich.“ Aber Musikgeschmack habe nun mal viele Seiten. Darüber wolle er nicht urteilen. Westernhagen, Udo Lindenberg, Gorillaz, Doro Pesch, Monchi von Feine Sahne Fischfilet, Revolverheld, Wolfgang Niedecken, Nick Mason von Pink Floyd. Jennifer Rostock im Rostocker Moya – „Die Frau ist überzeugend.“

Treffen in Roskilde mit einem „Gott des Rocks“

Vor allem die Metal-Acts seien aber „unglaublich aufregend“. Wenn er erzählt, wie er im Fotografen-Graben vor Frank Carter & The Rattlesnakes stand, eins wurde mit der Szenerie – „zwischen dem tosenden Publikum und einer einpeitschenden Metalband“ –, dann leuchten seine Augen.

Ein Hammer sei auch der Auftritt von Robert Plant 2019 in Roskilde gewesen. Die Stimme des Hardrock aus den 1970ern der Band Led Zeppelin. „Das sind für mich die Götter des Rocks.“ Marten Körner hat sie eingefangen, als Bild, unvergesslich.

Von Beruf Lehrer – „die sind ja auch Vortänzer“

Da sitzt er nun, der Mann, der die Stars ins Bild setzt. Nicht groß, mit klugen Augen und Brille, stets einem warmen Lächeln. Am Tage war er an Rostocker Schulen unterwegs, um sich um Schüler zu kümmern, die es nicht so leicht im Leben haben. Beruf und Hobby hätten eine Parallele, sagt er. Wie jetzt? „Lehrer sind doch auch irgendwie Vortänzer“, sagt er. Wie die Rockstars. „Diese Portion Hexenmeister, diese Gabe würde ich mir bei allen Lehrern wünschen.“ Dann wäre Schule sicher unterhaltsam.

Bildergalerie mit Starfotos von Marten Körner:

Zur Galerie Viele Musik-Stars hat der Rostocker Fotograf Marten Körner bisher vor die Linse bekommen. Hier eine Auswahl, die neben anderen im Format 60 mal 40 Zentimeter auch zu erwerben ist.

Nicht eines seiner Musiker-Fotos hänge übrigens im Einfamilienhaus, in dem er wohnt, erzählt Körner. Mit Mick Jagger habe er es mal versucht. Seine Frau habe es nicht so toll gefunden.

Der eine Moment im Leben wirkt bei Marten Körner nach. Charlie Watts, den Rolling Stone, hat er einst in der Rostocker Musikkneipe „Ursprung“ fotografieren dürfen. Drei Tage lang war er exklusiv dabei. Was ihn begeisterte: Vor und nach jedem Konzert habe Watts jeden Musiker, Kabelträger und auch ihn, den Fotografen, per Handschlag begrüßt, sich bedankt. „Ein Gentleman.“

Star-Fotos sollen für Club-Neustart versteigert werden

Daran müsse er denken, wenn er heute um die Sorgen der Musikkneipen weiß. Im zweiten Corona-Lockdown stehen viele kurz vor der Aufgabe. Keine Gäste, keine Einnahmen. Er sorge sich um das Erlebnis Live-Konzert, die Kultur des Begegnens zu guter Musik. Das könne vor allem ein kleiner Club wie der „Ursprung“ bieten, wo er einst mit dem Show-Fotografieren anfing.

Die „Ursprung“-Betreiber Paul Graham und Astrid Hanisch sehen sich mit Fotograf Marten Körner ein Foto von Bruce Springsteen an, das er zugunsten der Szene-Kneipe versteigern will. Quelle: Ove Arscholl

Nun kommt die Idee: positive Gedanken für die Zukunft. Marten Körner möchte gern etwas zurückgeben. Symbolisch. Er versteigert 20 seiner Star-Fotos – das Geld soll an den „Ursprung“ gehen. Stellvertretend für alle Clubs in Not. Gedacht „für die erste Gage, wenn Künstler nach dem Lockdown wieder auftreten können“. Es werde Zeit. Die Musik, die Atmosphäre fehlten ihm sehr.

Liebe Musikfreunde! Wenn ihr die Musikszene in Rostock unterstützen wollt, dann könnt ihr euch an meiner Aktion (die... Posted by Marten Körner on Saturday, February 6, 2021

Bei Astrid Hanisch, der Chefin im „Ursprung“, löst die Aktion Freude aus. „Ich verstehe das als Symbolik“, sagt die Gastronomin. Man dürfe die Clubs nicht vergessen. Es werde Zeit, dass der Lockdown endet. „Die Reserven sind weg“, so Hanisch. Sie wisse auch nicht mehr, was sie noch vorbereiten soll – alles sei fertig. Am meisten vermisse sie aber den Trubel bei vollem Haus zu Live-Auftritten. „Da kann ich mit den Leuten schnattern.“

20 Star-Fotos werden für den guten Zweck versteigert Die 20 Star-Fotos von Marten Körner – Größe: 60 mal 40 Zentimeter – werden ab sofort für den guten Zweck versteigert. Gebote sind möglich über Facebook: www.facebook.com/marten.korner Mindestgebot: 15 Euro plus Versand – der Selbstkostenpreis. „Vielleicht hilft es ja“, sagt er ruhig. Bald könnten Mick Jagger oder Bruce Springsteen irgendwo überm Sofa hängen.

Von Frank Pubantz