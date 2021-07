Rostock

Manche feiern es wie einen Geburtstag oder eine bestandene Prüfung. Bilder von Pflastern auf Oberarmen sowie „Daumen hoch“ und andere Zustimmungs-Emojis haben in den sozialen Netzwerken Katzenfotos verdrängt. Unter allen Gesprächsthemen steht diese eine Frage seit Wochen auf einem vorderen Platz: Bist du eigentlich schon gegen Corona geimpft?

Sebastian Müller stört diese Euphorie nicht. Aber der Rostocker will auch nicht Teil davon sein. „Ich lasse mich nicht impfen“, sagt der 38-Jährige. Die OZ hat ihn bei einer Straßenumfrage auf dem Boulevard in Rostock-Lütten Klein getroffen. Die Aufgabe lautete, jemanden zu finden, der nicht geimpft werden will und erklärt, warum er sich so entschieden hat.

Keine leichte Sache. Mehr als ein Dutzend Vorbeigehende winken sofort ab, sie sind geimpft oder haben einen Termin. Einige vermitteln den Eindruck, sie könnten das Thema skeptisch sehen, wollen dann aber doch nichts sagen.

Die Eile macht misstrauisch

Mit Familienmitgliedern und Bekannten sitzt Sebastian Müller in großer Runde an einem Café-Tisch. Beim Thema Impfen wird das Gespräch sofort lebhaft. Nur Müller sagt erst mal nichts. „Die haben die Impfstoffe in ein paar Monaten entwickelt, was sonst Jahre dauert“, erzählt er dann schließlich. Die Eile sei ihm nicht geheuer, er vertraue den Herstellern und den Politikern, die sagen, alles sei schon in Ordnung, nicht.

Impfbereitschaft: Umfragen widersprechen sich 75 Prozent der Deutschen wurden sich „auf jeden Fall“ impfen lassen, lautete im Mai ein Ergebnis der Meinungsumfrage ARD-Deutschland-Trend. Im Januar sagten das lediglich 54 Prozent. Rund zwölf Prozent, jeder achte Befragte, will sich dagegen „wahrscheinlich nicht“ oder „auf gar keinen Fall“ impfen lassen. Andere Umfragen zeigen ein weniger zuversichtliches Bild: Das Covid-19-Snapshot-Monitoring (Cosmo) der Universität Erfurt kam in seiner Juni-Umfrage auf knapp 30 Prozent, die sich „auf keinen Fall“ gegen Corona immunisieren lassen würden. Anfang des Jahres war dieser Wert gerade einmal halb so hoch.

„Was ist denn, wenn es später doch Probleme gibt? Haftet dann die Bundesregierung für den Schaden?“, fragt der Rostocker. Er sei weder Impfgegner noch Querdenker, das ist ihm wichtig zu sagen. Gegen Tetanus ist er beispielsweise geschützt. Bei Covid-19 will er aber noch „zwei oder drei Jahre“ warten – erst wenn sich die Mittel bis dahin bewährt haben, würde er ihnen trauen. Außerdem ist er skeptisch, ob schwere Nebenwirkungen, wenn es sie denn gibt, nicht unter den Teppich gekehrt werden, um das Gesamtprojekt nicht zu gefährden.

Familie akzeptiert Entscheidung

Und was ist mit den drohenden oder realen Einschränkungen für Ungeimpfte? Quarantäne und Testpflicht in vielen Urlaubsländern, weniger Aussicht auf einen Alltag ohne Maske? Sebastian Müller will das hinnehmen. „Ich möchte sowieso nicht nach Mallorca“, sagt der Rostocker. Corona sei gefährlich, keine Frage. Eine Ansteckung will er verhindern, indem er besonders vorsichtig ist. In seiner Familie gibt es wegen des Themas keinen Streit. „Es ist seine Entscheidung, da rede ich ihm nicht rein“, sagt sein Vater, der mit am Tisch sitzt und beide Impfungen hat.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Emil Reisinger, Dekan der Rostocker Unimedizin und bekanntester Corona-Experte in MV, kennt solche Vorbehalte – und erklärt, warum sie seiner Meinung nach nicht zutreffen. Nebenwirkungen träten beispielsweise so gut wie immer wenige Tage nach dem Piks auf, nicht Wochen oder Monate später. Das gelte auch für schwerere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel die Thrombosen bei Vektorimpfstoffen, wie Astrazeneca. Die seien wiederum äußerst selten. Bislang kam es dadurch in Deutschland laut Paul-Ehrlich-Institut statistisch gesehen zu einem Todesfall je 420 000 geimpfte Personen, die Wahrscheinlichkeit für so einen Verlauf beträgt somit 0,00023 Prozent.

Mediziner hält Vertuschen für ausgeschlossen

Die Corona-Vakzine unterscheiden sich damit grundsätzlich nicht von anderen Impfstoffen, bei denen es ebenfalls sehr seltene, aber schwerere Nebenwirkungen geben kann, meint Prof. Reisinger. Trotz der kurzen Entwicklungszeit seien die Covid-19-Impfstoffe besonders intensiv untersucht worden, auf der ganzen Welt. So sei etwa die Zahl der Probanden, an denen die Wirksamkeit untersucht wurde, zehnmal so hoch wie bei normalen Impfstoff-Studien.

Auch an der Rostocker Unimedizin, wo 2020 der Impfstoff von Johnson und Johnson in einer Studie erforscht wurde, häuften Ärzte Berge von Überstunden an und verschoben immer wieder ihren Urlaub, um bei diesem globalen Mega-Projekt dabei sein zu können.

Unzählige Studien wurden und werden immer noch bei der Weltgesundheitsorganisation WHO angemeldet und veröffentlicht, erklärt Emil Reisinger. Dass einzelne Regierungen oder ein Zusammenschluss von Staaten hier unerwünschte Ergebnisse aus dem Verkehr ziehen könnten, hält Reisinger für ausgeschlossen.

Noch drei Jahre Maske und Abstand?

Der Mediziner schließt allerdings nicht aus, dass uns Corona noch zwei oder drei Jahre begleiten könnte – mit den vielen Einschränkungen im Alltag, wie Maskenpflicht und Abstandsregeln. Dieses Szenario hält Reisinger für möglich, wenn die Impfrate deutlich unter 80 Prozent bleibt und sich die indische Delta-Variante ausbreitet, wie es gerade in England geschieht. Dann könnten sich auch nach und nach alle Ungeimpften anstecken und die Intensivstationen wieder an ihre Grenzen kommen. „Das muss nicht passieren“, sagt Reisinger. Die Ungeimpften hätten es in der Hand, im Oktober eine vierte Welle zu vermeiden.

Von Gerald Kleine Wördemann