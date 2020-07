Die diesjährige Ausgabe des „World Bodypainting Festivals“ findet aufgrund der Corona-Epidemie erstmals online statt. Anstatt wie jedes Jahr nach Österreich zu fahren, treten Weltmeisterin Claudia Kraemer und ihre Rostocker Künstlerkollegen in der Moya Kulturbühne an. Das Ergebnis wird am Sonnabend während einer Live-Show präsentiert.