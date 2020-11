Rostock

Die Pandemie hat auch das Leben von Dennis Kranz auf den Kopf gestellt. Am 28. Oktober hat er seinen Arbeitsplatz verlassen. Einen Tag später nahm er seine neue Tätigkeit auf: Er unterstützt seither das Rostocker Gesundheitsamt im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus’.

Gaming-Tage, Trickfilmarbeit, Livestreams, Online-Puppentheater, Workshops für Senioren: Eigentlich entwickelt der 33-Jährige als Medienpädagoge in der Rostocker Stadtbibliothek multimediale Angebote, Stichwort Medienkompetenz, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Nun betreut er bis Ende Januar telefonisch Rostocker in Corona-Quarantäne. Aktuell waren das gerade Eltern, Schüler- und Lehrerinnen der Nordlicht-Schule und Hundertwasser-Gesamtschule.

Telefondienst

Für seinen „neuen“ Job zog Dennis Kranz von der Bibliothek in der Kröpeliner Straße in die Telefonzentrale des Rostocker Senatsbereiches für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule in der St-Georg-Straße. Kranz und drei weitere KollegInnen aus der Stadtverwaltung erfragen von dort aus den Gesundheitszustand von Menschen in Quarantäne.

„Wir fragen nach, wie es den Leuten geht“, so Dennis Kranz. Fühlen sich alle Personen des Haushaltes gesund? Hat jemand Symptome? Wenn ja, welche? Alles werde dokumentiert und wenn nötig, ein Corona-Test veranlasst. Bis zu 40 Anrufe tätigt er pro Tag, das Headset ist sein ständiges Arbeitsmittel. „Quarantäne-Haushalte werden täglich kontaktiert – bis aufs Wochenende – und so lange, bis die Quarantäne beendet ist“, erklärt er.

Verständnis von den meisten

Die meisten Leute, die er anrufe, so Dennis Kranz, hätten Verständnis für die Notwendigkeit der täglichen Gesundheitsnachfragen: „Es geht ja darum, dass reagiert werden kann, wenn jemand Symptome entwickelt.“ Er höre aber auch Sorgen, Ängste oder Zweifel. Manchmal erfahre er auch Unmut. Den einen oder anderen nerve es zudem schon mal, dass er sich jeden Tag nach dem Befinden erkundige. Dann erklärt der junge Mann noch mal, warum as wichtig ist.

Viele seien aber froh, ihn als Ansprechpartner zu haben und im besten Fall jeden Tag mitteilen zu können, dass es allen Familienmitgliedern gut gehe, so Dennis Kranz. Er appelliert: „Es ist für jeden von uns eine herausfordernde Zeit, versuchen wir gemeinsam, so gut wie möglich durch diese zu kommen.“

Projekte müssen warten

Unumwunden gibt er zu: „So wichtig die Arbeit ist, die ich gerade mache, acht Stunden Telefondienst sind auch anstrengend.“ Der gebürtige Hildesheimer, der Kultur- und Medienpädagogik an der Hochschule Merseburg studierte, vermisst auch seinen eigentlichen Job. Dennoch ist für ihn klar: „Was sein muss, muss sein. Ich werde eben gerade an anderer Stelle gebraucht.“

So einige Projekte sollten in der kommenden Zeit in der Stadtbibliothek realisiert werden. „Online-Gaming-Workshops, digitale Elternabende zu bestimmten Themen, ein Escape-Room zu Fake News für Schulklassen oder auch ein regelmäßiger Bibliothekspodcast – wir haben schöne Formate geplant, die corona-konform stattfinden können. Ende Januar wollten wir damit fertig sein, doch nun muss das erstmal warten“, so Kranz. Er hoffe jetzt aufs Frühjahr.

Eigener Podcast

Seinen eigenen Podcast hat er indes schon an den Start gebracht. Gemeinsam mit Lukas Opheiden, Medienpädagoge in der Bibliothek Minden, hat er im Sommer die „Eduthek“ („Edu“ von Education – Bildung) ins Leben gerufen. Reinhören kann man auf: https://eduthek-podcast.de/

In Rostock – der Job in der Stadtbibliothek führte ihn 2018 in die Hansestadt – fühlt er sich heimisch. „Meine Hildesheimer Freunde und Familie beneiden mich ein bisschen, dass ich in 20 Minuten an der Ostsee bin“, erzählt er. Am Strand kriege er, gerade auch in der jetzigen Zeit, den Kopf am besten frei.

An Maßnahmen halten

Hildesheim ist derzeit Risikogebiet, seine Lieben sieht Dennis Kranz schon länger nur per Videochat. Damit ein echtes Wiedersehen in nicht allzu ferner Zeit möglich ist, ist ihm besonders wichtig: „Dass wir alle etwas gelassener bleiben und uns an die Maßnahmen halten. Ich hoffe, dass es bald einen Impfstoff gibt und wir zur Normalität zurückkehren können.“ Dann will er auch wieder reisen. „Zuerst nach Schweden, das wollte ich eigentlich schon dieses Jahr machen.“

Von Bea Schwarz