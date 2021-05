Rostock

Seit 1888 ist das Grundstück im Fischerbruch an der Warnow in Familienbesitz. Nach 133 Jahren könnte damit Schluss sein. Denn Dieter Hauptmann und seine Familie sollen Sanierungsabgabe an die Hansestadt Rostock zahlen. Für 3500 Quadratmeter wären 234 500 Euro fällig. Das kann der Rentner nicht. Dann müsste er verkaufen.

Und das hätte unternehmerische Folgen. Seit 1992 ist auf dem Gelände das Stahlbau-Unternehmen „Hauptmann & Partner“ angesiedelt. Wie es mit der Spezialfirma für Metallbau, die fünf Mitarbeiter beschäftigt, weitergeht, ist offen.

Den 75-Jährigen regt das mächtig auf. Aber öffentlich etwas sagen möchte er eigentlich nicht, da er sich einen Anwalt genommen hat, der sich um die Angelegenheit kümmert und auf eine Härtefall-Einigung mit der Stadt hofft. Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski habe in Aussicht gestellt, das prüfen zu wollen.

Und dann spricht er doch, der Rentner, der seinen Betrieb an den Sohn weitergegeben hat. „Jetzt mit 75 Jahren hätte ich noch ein paar Jahre Kredit abzuzahlen, dann wär Schluss und alles wäre gut. Jetzt soll ich noch mal von vorn anfangen? Ich dachte, ich habe irgendwann mal meine Ruhe. Mich regt das unglaublich auf.“

Hauptmann läuft im blauen Vorarbeiterkittel durch die Werkstätten, gibt hier Tipps, wird dort nach seiner Meinung gefragt, raucht seine Pfeife. Das ist noch einer dieser Chefs, die Führung mit Verantwortung und Fürsorge verbinden. Aussterbende Art, meint er.

Bis 1937 hat sein Großvater im Fischerbruch eine Kalkbrennerei betrieben. Fast 50 Jahre wurden die Kalksegler aus dem Baltikum dort gelöscht. Dann brannte die Firma ab. Bis in die 60-er Jahre war dort ein Handel für Kohle und Betriebsstoffe. Zu DDR-Zeiten war das Gelände an Maschinenbauer verpachtet. Nach der Wende kaufte Hauptmann den Familienbesitz zurück und baute seinen Stahlbaubetrieb auf.

1992 wurde das Petriviertel Sanierungsgebiet der Hansestadt Rostock. Und im Oktober 2020 kam die saftige Rechnung. Hauptmanns sind nicht die einzigen Betroffenen. Elf Anwohner müssen die Abgabe zahlen: Je nach Grundstücksgröße 20 000 bis 235 000 Euro.

Für Anwohner, die ihr Grundstück später erworben hätten, sei das auch völlig in Ordnung, sagt ein Rostocker Architekt, der ein Grundstück dort gekauft und seine 21 000 Euro bereits bezahlt hat. Denn die hätten gewusst, was auf sie zukommt. Dazu schreibt die Pressestelle der Hansestadt: „Bei der Sanierungsabgabe handelt es sich um den Ausgleichsbetrag, dessen Erhebung das Baugesetzbuch für die Kommunen verpflichtend regelt.“ Inhaltlich begründe sich die Abgabe mit der Wertsteigerung der Grundstücke durch die Sanierung, die sich am Bodenrichtwert orientiere.

Der Fall der Hauptmanns sei aber tragisch und so nicht tragbar, meint der Architekt. Das sieht auch Guntram Porath (61) so, der seine Immobilienagentur im selbst sanierten Eigenheim, das er 2002 gekauft hat, betreibt: „Wir haben unsere 30 000 Euro bereits überwiesen.“ Sofortzahlern erlässt die Stadt zwölf Prozent Storno. Porath kritisiert indes die Kommunikation der Stadt und den Umgang mit Dieter Hauptmann.

Denn der konnte sich gegen die Sanierung des Gebiets nicht wehren, wurde nie gefragt und habe am wenigsten von den Modernisierungen. Die vor dem Bau des Quartiers empfohlenen Hochwasserschutzmaßnahmen seien nicht durchgeführt worden. Dieter Hauptmann, der den Familienbetrieb als auch ein privates Wohnhaus am Fischerbruch hat, laufe regelmäßig der Hof voll. Der Maschinenbauer sagt: „Seitdem ich hier bin, habe ich zehn Sturmfluten erlebt.“

Jetzt sei die Straße alle zwei Jahre überflutet, müsse ständig erneuert werden, so dass er andauernd eine Baustelle vor der Tür hat. Von der Sanierung habe er nichts, außer einem Bürgersteig, der wegen des Hochwassers wieder abgerissen wurde. Die Innenstadtnähe und die Straßenbahn-Anbindung, die die Stadt als Argumente anführt, habe es vorher schon gegeben. Dafür gucke er jetzt auf Häuser, die er nicht schön finde und habe eine vielbefahrene Querstraße vor der Nase, die es früher nicht gab.

Er sagt: „Die anderen Alteinwohner sind weg. Die letzte Frau, die in den 50-ern kam, ist voriges Jahr gestorben. Die Ungleichbehandlung der Stadt zwischen Alteinwohnern und Neubaubesitzern regt mich auf. Wenn die jetzt ihre Grundstücke verkaufen, haben sie den Differenzbetrag von denen oben drauf gekriegt und wir sollen es bezahlen.“ Was er meint: Die Stadt hatte die Grundstückspreise ab 1992 gedeckelt, weil sie Städtebaufördermittel eingeworben hat.

Dazu schrieb Müller-von Wrycz Rekowski an die Anwohner-Initiative, die sich nach der Zahlungsaufforderung gegründet hatte: „Die Fördergelder, konkret Städtebaufördermittel, konnten nur in dem Umfang gewährt werden, weil das Gebiet sich in einem förmlich angelegten Sanierungsgebiet befindet.“ Daraus ergebe sich die Ausgleichspflicht. Das ist richtig. Doch wie es weitergeht im Petriviertel, ist offen. Wenn die Stadt sich stur stellt, stehen ein Betrieb mit fünf Mitarbeitern als auch eine Werbeagentur auf der Kippe. Wolle man das wirklich, fragen Anwohner.

