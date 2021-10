Mirow

Es regnet in Strömen. Die Schauspieler Karsten Antonio Mielke und Milena Dreißig steigen ins Auto, starten den Motor und verschwinden im Dunst des Regens. So endet die letzte Szene des Films „Alaska“. Für das Wasserwander-Roadmovie ist zwischen Seewalde und Neu Canow bei Wustrow im September die letzte Klappe gefallen.

„Das ist das letzte Mal, dass wir die Protagonisten Thomas und seine Frau Nina sehen. Es ist ein schöner Abschluss, weil es für den Film einer der letzten wichtigen Momente ist“, sagt Regisseur Max Gleschinski. Er ist zufrieden, aber auch ein bisschen wehmütig, als sein zweiter Spielfilm nach 33 Drehtagen in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Umgebung abgedreht ist.

Für den Spielfilm mit Pegah Ferydoni („Türkisch für Anfänger") und Christina Große („Anderst schön") gab es 300 000 Euro von der neuen Filmförderung MV

„Abschied vom Team fällt schwer“

„Auf der einen Seite spürt man große Erleichterung und Stolz, trotzdem fällt der Abschied vom Team schwer“, sagt der 27-jährige Filmemacher, der seit Jahren nicht nur Drehbücher, sondern auch seine eigene Erfolgsgeschichte schreibt. Seit 2017 führt Gleschinski gemeinsam mit dem Kameramann Jean-Pierre Meyer Gehrke die Rostocker Produktionsfirma „Von Anfang Anders Filmproduktion“.

Mit dem Thriller „Kahlschlag“, den beide mit einem Budget von nur rund 40 000 Euro über ein Crowdfunding finanzierten, feierten sie 2020 ihr Spielfilm-Debüt, das bei den 52. Internationalen Hofer Filmtagen mit dem Förderpreis „Neues Deutsches Kino“ ausgezeichnet wurde.

Dass die jungen Filmemacher nach langer Suche einen Filmverleih fanden, der den Streifen auf die große Leinwand brachte, war für ­Gleschinski ein Glücksfall: „Damit wurden unsere kühnsten Träume wahr“, so der ­Regisseur. Nun ist ihm mit dem Drehbuch zu dem stillen Wasserwander-Roadmovie „Alaska“, das in diesem Jahr bereits für den Deutschen Drehbuchpreis nominiert war, ein weiterer Kunstgriff geglückt.

Im Mittelpunkt steht Protagonistin Kerstin (Christina Große): Nach dem Tod ihres pflegebedürftigen Vaters findet die schweigsame Mittvierzigerin bei einer Kajaktour auf den Mecklenburgischen Seen langsam zurück ins Leben. Gerade als sie beginnt, sich in eine andere Camperin, Alima (Pegah Ferydoni), zu verlieben, taucht ihr entfremdeter Bruder Thomas (Karsten Antonio Mielke) mit seiner Frau Nina (Milena Dreißig) auf und will seine Schwester zur Rede stellen, weil diese ein dunkles Geheimnis mit sich herumträgt.

Inspiriert von Erfahrungen in der eigenen Familie

Inspiriert haben den Filmemacher Erfahrungen in der eigenen Familie. Während er das Drehbuch schrieb, habe er seinen Großvater verloren. „Der Film ist nicht autobiografisch, aber einige Themen waren bei uns ähnlich. Zum Beispiel das Thema Erbschaft oder die Frage, wie kann Krankheit und Tod eines geliebten Menschen zur Chance werden, als Familie wieder zusammenzufinden“, verrät Gleschinski. „Um diese Mikrospannungen, die man wahrnimmt, geht es auch in dem Film.“

Von Anfang August bis Mitte September dieses Jahres wurde in Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) unter anderem an der Fleether Mühle sowie in der Gemeinde Wustrow gedreht – vorwiegend in der Natur und auf dem Wasser. „Dabei hatten wir vor allem mit den Szenen zu kämpfen, in denen wir Naturereignisse aufgreifen“, verrät Gleschinski. So habe die Crew vor Ort unter anderem mit einer riesigen Windmaschine gearbeitet. „Beim Regen musste das THW mit Wasserpumpen und vier Schläuchen nachhelfen. Bei den Paddelszenen saßen wir als Crew auf einem Hausboot und haben versucht, keine Wellen zu verursachen und aufzupassen, dass die Kamera nicht nass wird“, sagt der 27-Jährige und lacht.

Produktionsfirma mit Drehbuch überzeugt

In den Hauptrollen sind die Schauspielerinnen Christina Große („Anderst schön“) und Pegah Ferydoni („Türkisch für Anfänger“) zu sehen. „Die Arbeit mit ihnen war absolut auf Augenhöhe und hat wahnsinnig viel Spaß gemacht“, schwärmt Gleschinski. Für seinen Film „Alaska“ arbeitete er erstmals mit der Berliner Produktionsfirma Wood Water Films zusammen, die den Film als Kino-Koproduktion der ZDF-Redaktion „Das kleine Fernsehspiel“ unter seiner Regie und mit Kameramann Jean-Pierre Meyer-Gehrke produziert.

„Max ist ein sehr talentierter und intelligenter Filmemacher, der tolle Geschichten erzählt. Daher haben wir uns gefreut, dass er mit seinem Drehbuch an uns herangetreten ist“, sagt Jasper Mielke, Produzent bei Wood Water Films. Auch der Rostocker Filmemacher ist froh, dass er bei seinem neuen Film eine Produktionsfirma mit ins Boot holen konnte. „Das ist schon eine Erleichterung, weil viel Organisatorisches wegfällt und ich mich ausschließlich auf die Arbeit als Regisseur konzentrieren kann“, sagt Gleschinski. Auch was das Finanzielle angeht, hat der junge Filmemacher bei „Alaska“ deutlich mehr Spielraum als bei seiner ersten Produktion „Kahlschlag“: Mit 300 000 Euro bekam die aktuelle Produktion die bislang höchste Unterstützung der neuen Filmförderung MV.

„Es ist die erste große Spielfilmproduktion, die seit Neugründung der MV Filmförderung komplett im Land realisiert wird“, sagt Olaf Jacobs, Geschäftsführer der MV Filmförderung zur Begründung. Dabei seien nicht nur Handlungs- und Drehort ausschließlich in MV, auch mehr als die Hälfte des 42-köpfigen Filmteams seien MV-Ansässige. „Das ist ein wichtiges Zeichen für die Branche in MV und zeigt, dass das Land weit mehr ist als eine attraktive Kulisse.“

Deutlich weniger Budget als „Tatort“

Weitere 200 000 Euro fließen von der Kulturellen Filmförderung des Bundes. Auch das ZDF übernimmt einen Teil der Kosten. Die Gesamtkosten für den Film liegen laut Mielke bei knapp einer Million Euro. „Das klingt zwar viel, ist aber im Vergleich zu voll finanzierten Kinofilmen immer noch eine Low-Budget-Produktion, die es uns nicht erlaubt, die volle Gage zu bezahlen“, so der Produzent. Vergleiche man dieses Budget mit einem „Tatort“, so habe dieser mit 21 deutlich weniger Drehtage und koste rund 1,5 Millionen Euro.

Filmförderung reformiert Die Filmförderung des Landes ist im vergangenen Jahr reformiert und deutlich aufgestockt worden. Ziel ist es, die Branche zu stärken und auch jenseits des reinen Drehs zunehmend Filmarbeiten in MV auszuführen. In diesem Jahr stehen 3,5 Millionen Euro zur Verfügung, 2020 waren es drei Millionen. Zuvor waren nur Filmprojekte mit einem betont kulturellen Anspruch mit rund 215 000 Euro jährlich vom Land gefördert worden – viel zu wenig für eine erfolgreiche Entwicklung, wie die Branche jahrelang beklagt hatte.

Trotzdem sei er sehr froh über die Unterstützung, so Gleschinski. „Eine Produktion wie „Kahlschlag“ hätten wir kein zweites Mal machen können, weil sie wahnsinnig energieaufwendig war. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt eine Produktionsfirma an unserer Seite haben.“ Im Dialog zu sein und sich über den Stoff auszutauschen, tue auch dem Film gut. Einen Termin für den Start gibt es noch nicht. Aktuell werde das Material gesichtet und geschnitten. „Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, könnte der Film im nächsten Jahr auf Festivaltour gehen und 2023 in den Kinos anlaufen“, so Mielke.

Von Stefanie Büssing