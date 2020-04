Rostocker über Leben in Kurzarbeit: „Ich habe Panik“

Rostock

Normalerweise würde David Gasparjanz (27) jetzt Gästen im Rostocker „ Restaurant Käthe“ Kaffee servieren. Stattdessen sitzt er in seiner Wohnung und kämpft mit seiner „kleinen Existenzkrise“. Seit mehr als zwei Wochen kann er seinen Job nicht mehr ausüben. Das „Käthe“ ist – wie alle Lokale – geschlossen, Gasparjanz’ Chef hat Kurzarbeit angemeldet. „Klar, bekommt man es da mit der Angst zu tun und fragt sich, wie es weitergeht.“

So wie David Gasparjanz geht es vielen: 11 500 Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern haben infolge der Corona-Krise bereits Kurzarbeit angemeldet. Allein die MV Werften mit ihren Standorten in Wismar, Warnemünde und Stralsund haben laut Arbeitsagentur am 1. April rund 3000 Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt.

Zwischen Panik und Hoffnung

Doppelt hart trifft die Corona-Krise Beschäftigte in der Gastronomie: Viele von ihnen sind Geringverdiener. Servicekräfte und Küchenpersonal kommen oft nur dank Trinkgeldern über die Runden. Doch die bleiben bereits aus, seitdem vor rund zwei Wochen bundesweit alle Restaurants, Bars und Cafés schließen mussten.

„Klar hab’ auch ich da Panik und fang’ an zu kalkulieren“, gesteht David Gasparjanz. Wie kommt er zurecht, wenn er nur 60 Prozent seines bisherigen Einkommens zur Verfügung hat? Auch ohne Corona verdiene er nicht die Welt. Kleiner Trost: Weil sein Chef ihn in Kurzarbeit schickt, darf der 27-Jährige hoffen, dass er seinen Job behält und nach überstandener Pandemie wieder im „Käthe“ kellnern kann.

Eine Hoffnung, die sich wahrscheinlich nicht für jeden aus der Branche erfüllen wird: Viele Gastronomiebetriebe kämpfen ums Überleben. Langfristig werde kein Unternehmen um Kurzarbeit herumkommen, hatte jüngst Lars Schwarz, Landespräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes, erklärt. Er ist selbst Gastronom, betreibt die „Nudeloper“ in Gnoien und fordert eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes von 60 auf 80 Prozent des Nettolohns.

Sparen, wo es nur geht

Dass alle Lokale geschlossen haben, ist für David Gasparjanz gewissermaßen Fluch und Segen zugleich. Zwar verdient er dadurch weniger, gibt aber auch nicht so viel aus wie sonst. „Ich gehe sehr gerne aus, in Diskos und Cafés. Das Geld, das ich dort lassen würde, spare ich jetzt.“

Trotzdem muss er mit knappen Budget haushalten, genau überlegen, was er sich leistet und was nicht. Doch viele Ausgaben sind unvermeidbar: Die Stromrechnung muss David Gasparjanz begleichen, Lebensmittel bezahlen, die Miete aufbringen. Letztere teilt er sich mit seiner Schwester, mit der er zusammen wohnt. „Sie arbeitet in einer Parfümerie, ist jetzt aber auch in Kurzarbeit.“ Die Eltern der Geschwister müssen ebenfalls mit wenig auskommen. „Sie verdienen nicht viel, wir haben sie deshalb unterstützt. Das wird jetzt schwierig“, erzählt Gasparjanz.

Gesucht: alternative Einkommensquellen

Seine Ersparnisse will er, so lange es möglich ist, nicht antasten. Stattdessen sucht er nach alternativen Einkommensquellen, um die Durststrecke zu überbrücken. David Gasparjanz ist gelernter Grafikdesigner. „Vielleicht kann ich damit ja etwas nebenher verdienen.“ Sein bisheriger „Nebenjob“ ist ihm dabei leider keine Hilfe. „Ich tätowiere, aber das fällt ja jetzt flach.“

Statt Kunstwerke auf Haut zu verewigen, bringt er sie jetzt zu Papier. „Ich zeichne momentan sehr viel, das lenkt ab. Ich will nicht in Panik verfallen.“ Deshalb halte er sich auch weitgehend von sozialen Medien fern. „Ich will mich nicht von Fake News verrückt machen lassen.“ Statt im Minutentakt neue Hiobsbotschaften zu lesen, greift er lieber zum Buch.

Schmöker und Skizzenblock würde er lieber heute als morgen gegen Tablett und Kellnerschürze eintauschen. Nicht nur des Geldes wegen. „Ich arbeite seit drei Jahren im ‚Käthe‘. Es ist mein zweites Zuhause. Mir fehlen die Gäste und meine Kollegen.“

Die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen im Restaurant will er nicht aufgeben. „Sonst wird man doch verrückt“, sagt David Gasparjanz, „An meinem Optimismus halte ich fest.“

Kurzarbeit: Wie viel Geld bekomme ich jetzt? Zur genauen Berechnung des Kurzarbeitergelds stellt die Bundesagentur für Arbeit eine Tabelle zur Verfügung. Zudem bieten Onlineportale Kurzarbeitergeld-Rechner an, zum Beispiel auf www.smart-rechner.de.

Von Antje Bernstein