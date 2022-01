Rostock

Über schlechte Noten oder geringere Lernerfolge während der Pandemie kann Rebecca Kral sich nicht beklagen. Trotzdem ist das Studium in den vergangenen drei Semestern nicht dasselbe gewesen wie zuvor. Wenn sie Vorlesungen und Seminare den ganzen Tag von zu Hause verfolgt, ist das manchmal ganz schön kräftezehrend. „Die Aufmerksamkeitsspanne leidet ziemlich, wenn man stundenlang vor dem Bildschirm sitzen muss“, sagt die 24-Jährige.

Rebecca Kral ist aus ihrer Heimat in der Nähe von Berlin zum Studium nach Rostock gekommen. Nachdem sie erfolgreich ihren Bachelor-Abschluss erworben hat, studiert sie nun Kommunikationswissenschaften sowie British and American Transcultural Studies – also Britisch-Amerikanische Kulturstudien – an der Universität Rostock im Master.

Wegen der Corona-Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern finden die meisten Kurse in ihrem Stundenplan jetzt zum Ende des Wintersemesters 2021/22 wieder nur virtuell statt. „Gerade bei Gruppenarbeiten ist es nicht so schön“, sagt Rebecca. Vor allem Studienanfängern und Kommilitonen jüngeren Semesters falle es spürbar schwer, sich zu öffnen und mitzumachen.

„Das macht es schwieriger, Leute kennenzulernen“

Diese Erfahrung teilt Isabell Becker. Die 23-Jährige kommt aus Schwerin und studiert an der Universität Rostock Berufsschulpädagogik, Metalltechnik und Deutsch. Mit dieser Fächerkombination sei sie „ein echter Exot“, treffe in beinah jedem Seminar andere Gesichter – egal ob in Präsenz oder virtuell. „Das macht es natürlich sowieso schon schwieriger, Leute wirklich kennenzulernen“, sagt Isabell.

Erschwerend hinzu kommt, dass sie genau dann angefangen hat zu studieren, als der nächste Lockdown schon wieder vor der Tür stand. Immerhin die ersten vier Wochen des Wintersemesters 2020/21 fanden für die Erstsemester in Präsenz statt, das hatte die Uni extra so eingerichtet. „Dadurch kannte man wenigstens die Gesichter, die man dann später am Bildschirm wiedergesehen hat. Da war ein bisschen mehr Dynamik drin“, sagt Isabell.

Wesentlich schleppender sei dagegen das Sommersemester gewesen. „Das lief komplett aus der Ferne. Das war echt anstrengend und hat geschlaucht.“ Viele Kommilitonen hätten die Kameras ausgeschaltet und sich gar nicht beteiligt. „Da herrschte so ein bisschen der Corona-Blues“, erinnert sich die 23-Jährige. Das laufende Wintersemester sei dann im Oktober immerhin wieder in Präsenz gestartet.

Länger schlafen: Studium aus der Ferne hat auch seine Vorteile

„Es ist echt von Vorteil, wenn man die Leute schon kennt“, sagt auch Master-Studentin Rebecca Kral. Immerhin technisch funktioniere inzwischen – auch vonseiten der Dozenten – meistens alles einwandfrei. Das sah im ersten harten Lockdown noch anders aus. Da mussten sich viele erst hineinfinden. „Manche Dozenten waren echt schwer zu erreichen, weil es keine richtigen Sprechstunden gab. Da sind Mails manchmal in der Flut der Nachrichten, die sie bekommen haben werden, untergegangen.“

Tatsächlich bringe die Fernlehre aber auch manche Vorteile mit sich. „Wenn eine Vorlesung schon sehr früh beginnt, ist es natürlich praktisch, wenn man die von zu Hause verfolgen kann und nicht schon vor 8 Uhr durch die ganze Stadt fahren muss“, sagt die 24-Jährige, die im Rostocker Stadtteil Schmarl wohnt, der etwas außerhalb des Zentrums liegt. Auch habe sie häufiger in die Heimat in der Nähe von Berlin fahren können und von dort aus Vorlesungen und Seminare verfolgt.

Inzwischen werden manche Vorlesungen sogar aufgezeichnet, sodass die Studierenden sie später noch mal ansehen und nacharbeiten können. „Dadurch konnte ich in diesem Semester sogar zwei Veranstaltungen gleichzeitig besuchen“, sagt Lehramtsstudentin Isabell. Dennoch müsse sich jeder selbst motivieren, die Folien und Aufgaben auch abzuarbeiten. „Das klappt natürlich nicht immer gleich gut.“

Kommilitonen und Dozenten zu sehen, macht das Studium aus

Am meisten aber fehle es ihr, sich mit ihren Kommilitonen unterhalten zu können – „nicht nur im Seminar, auch einfach davor oder danach. Sich auszutauschen“, sagt Rebecca, die Kommunikationswissenschaften studiert. Und auch, ihre Dozenten in natura zu sprechen, wäre ihr wieder wichtig – „diese soziale Komponente. Sonst hätte ich mich ja auch für ein Fernstudium einschreiben können.“

Deshalb vermisse sie es auch ein wenig, in der Mensa zu essen oder im Klub tanzen gehen zu können. „Klar, wir treffen uns abends zum Kochen, Filme gucken oder machen Spieleabende. Aber dann sitzt man ja auch wieder nur drinnen.“ Im Wintersemester sei das besonders eintönig, weil es zu kalt sei und zu früh dunkel werde, um sich draußen zu treffen, beispielsweise am Stadthafen. „Ich bin zwar nicht diejenige, die jede Woche tanzen geht, aber ein bisschen fehlt es mir schon, mal alles rauszulassen“, sagt Rebecca Kral.

