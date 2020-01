Rostocker überlebte „Gustloff“-Untergang: „Kriege die Bilder nicht aus dem Kopf“

Rostock/Bielefeld

In den vergangenen Tagen sah er sie in seinen Träumen wieder häufiger – die schrecklichen Bilder: „Tausende Kinder, Frauen und Männer, darunter viele Soldaten, wurden in die sturmgepeitschte See gerissen“, erzählt der Rostocker Horst Schön. Am 30. Januar 1945 beging der gebürtige Schweriner an Bord der „ Wilhelm Gustloff“ seinen 19. Geburtstag. Der Mecklenburger ahnte nicht, dass dieser Tag zum schrecklichsten seines Lebens werden sollte.

Das von drei sowjetischen Torpedos getroffene Schiff sank rund zwölf Meilen vor dem Städtchen Leba an der pommerschen Ostseeküste. An Bord der von den Nationalsozialisten 1938 ursprünglich als Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellten „ Gustloff“ waren nach Schätzungen 10 000 Kinder, Frauen und Männer. „Das belegen Archiv-Unterlagen“, verdeutlicht Matthias Schneider. Der 48-jährige Tauchlehrer aus Bielefeld ( Nordrhein-Westfalen) pflegt das „ Gustloff“-Archiv. Schneider hatte dieses 2013 von einem Überlebenden der Tragödie, Heinz Schön (1926-2013), übernommen.

Als Torpedo einschlug, brach Panik aus

Die beiden in der Danziger Bucht stationierten U-Boot-Lehrdivisionen gaben aufgrund der Mitte Januar 1945 begonnenen Offensive der Roten Armee die dortigen Häfen auf. Neben Soldaten sollte die „ Gustloff“ Flüchtlinge über die Ostsee nach Westen bringen. „Das 208,5 Meter lange völlig überfüllte Schiff besaß einen Tarnanstrich und Flakgeschütze. Als der erste Torpedo einschlug, brach Panik aus“, erinnert sich Horst Schön. Nur wenige der Menschen an Bord hatten eine Chance.

Tauchlehrer Matthias Schneider legte 2013 die Urne Heinz Schöns und eine Erinnerungsplakette auf das „Gustloff“-Wrack Quelle: Andreas Kloft

Schön hatte unglaubliches Glück

Minus 18 Grad Celsius Außentemperatur. Eisiger Wind der Stärke 7 bis 8. Schneesturm. Passagiere wurden zertrampelt und erstickten. „Bekleidet nur mit Hose und Pullover rutschte ich in die eisigen Fluten“, erzählt der heute zweifache Groß- und dreifache Urgroßvater. Schön hatte unglaubliches Glück. Er wurde wenig später in ein Rettungsboot gezogen. Gut eine Stunde nach der Torpedierung ging kurz nach 22 Uhr die „ Gustloff“ unter.

Gedenkfahrt zu „Gustloff“, „Steuben“ und „Goya“ Eine Ostsee-Expedition unter dem Titel „Erinnerungen, die niemals untergehen“ plant der Archivar des „ Gustloff“-Archivs, Matthias Schneider, aus Bielefeld ( Nordrhein-Westfalen). Der Tauchlehrer hatte bereits 2013 am Wrack der „ Gustloff“ die Urne und eine Erinnerungstafel an Heinz Schön (1926-2013), der lange das Archiv gepflegt hatte, niedergelegt. Gemeinsam mit dem Paderborner Eigner des Expeditionsschiffes „ Fritz Reuter“, Ulrich Restemeyer, und Ulrich Baumhör soll diese Gedenkfahrt zu den Wracks der „ Wilhelm Gustloff“, der „Goya“ und der „Steuben“ führen. Über den drei Positionen der Untergangsstellen sollen Kränze abgelegt und Gedenkfeiern abgehalten werden. Derzeit laufen Anträge bei den polnischen Behörden, um Gedenktafeln an den drei Wracks anbringen zu dürfen. Kontakt zu Überlebenden gibt es bereits. Die Organisatoren suchen auch noch nach Angehörigen, die Familienmitglieder auf den Schiffen hatten. Weitere Infos: Matthias Schneider, Tauchcenter Bielefeld, Detmolder Str. 445, 33605 Bielefeld bzw. unter www.tauchcenter-bielefeld.de, Telefon: 05 21 / 68 112

Gefrorene Kleidung vom Leib geschnitten

Ein grauenhaftes Bild. Der Todesschrei der Ertrinkenden brannte sich in die Erinnerung des Rostockers ein. Die Besatzung des Torpedobootes „Löwe“ fischte die Insassen des Rettungsbootes auf. Auch Schön schnitt man die gefrorene Kleidung quasi vom Leib. Der Marinesoldat überlebte. Nur insgesamt 1252 Menschen wurden gerettet. „Aktuell gibt es maximal noch eine Handvoll Überlebende“, versichert Schneider. Dazu gehört auch der Rostocker Peter Weise.

Die „Wilhelm Gustloff“ wurde von der Nazi-Organisation „Kraft durch Freude“ ursprünglich als Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt. Quelle: imago

Erst etwa sieben Stunden nach dem Untergang der „ Gustloff“ hatte ein Vorpostenschiff den kleinen Jungen entdeckt. Er lag in einem Rettungsboot in Mäntel und Decken gehüllt. Da entsprechende Papiere fehlen, wurde das Geburtsdatum des jüngsten Überlebenden von einem Arzt auf den 31. Januar 1944 bestimmt.

Vielzahl von Dramen auf der Ostsee

„Heutzutage ist zumeist wenig bekannt über die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges. Es gab allein in der Ostsee viele entsetzliche Dramen“, sagt Schneider. Dazu zählen beispielsweise die Untergänge der „Steuben“ und der „Goya“ ebenfalls vor der pommerschen Küste und das Versenken der „Cap Arcona“ und „Thielbek“ durch britische Bomber in der Neustädter Bucht.

„Steuben“ sinkt innerhalb weniger Minuten

Wie die „ Gustloff“ wurde auch die „Steuben“ eingesetzt, um vor der heranrückenden Roten Armee Soldaten und Flüchtlinge über die Ostsee zu bringen. „Das Passagierdampfschiff hatte 4267 Menschen an Bord“, berichtet Schneider. Als es dann am 10. Februar 1945 kurz nach Mitternacht von Torpedos eines sowjetischen U-Bootes getroffen wurde, sank es innerhalb weniger Minuten. Nur 659 Menschen wurden gerettet.

Auch der Frachter „Goya“ wurde am 17. April 1945 vor der pommerschen Küste zum Massengrab. Zwei Torpedos schlugen ein. Von den 7200 Menschen an Bord überlebten nach Archivunterlagen nur 128.

„Schwimmende Konzentrationslager“ angegriffen

Zu den größten Schiffskatastrophen des Zweiten Weltkrieges zählen die Bombardierungen der Schiffe „Cap Arcona“ und „Thielbek“, die KZ-Häftlinge transportierten. Etwa 7000 Menschen starben, als die Royal Air Force am 3. Mai in der Neustädter Bucht die Schiffe angriff. Britische Bomber versenkten das Passagierschiff und den Frachter, die nicht besonders gekennzeichnet waren und Bordwaffen trugen. An Bord befanden sich vor allem Häftlinge aus dem Hamburger Konzentrationslager Neuengamme.

30. Januar 2020: Der heute 94 Jahre alt werdende Rostocker Horst Schön - er zeigt ein Erinnerungsfoto als Funkgefreiter - war am 30. Januar 1945 auf dem Kreuzfahrtschiff „Wilhelm Gustloff“, als es versenkt wurde. Quelle: Frank Söllner

„Das Erinnern ist wichtig“

Nur noch ganz wenige der Überlebenden all dieser Katastrophen können noch Auskunft über die Ereignisse vor 75 Jahren geben. „Ich kriege die Bilder vom Untergang nicht aus dem Kopf“, erzählt der Rostocker Horst Schön. Er begeht an diesem Donnerstag in der „Reutershäger Tagespflege“ – am Wochenende trifft sich dann die Familie – seinen 94. Geburtstag. Zweimal wöchentlich wird der Jubilar in der Pflegeeinrichtung betreut.

„Neben der Fürsorge, die ich hier bekomme, möchte ich vor allem auch der Einsamkeit des Alltags entfliehen“, berichtet er. Der Hansestädter will natürlich ein Gläschen Sekt und Kuchen in der vertrauten Runde spendieren. „Und ich werde einige Worte zu den ‚ Gustloff‘-Ereignissen sagen. Das Erinnern ist gerade in unserer so schnelllebigen Zeit wichtig“, ist er überzeugt.

